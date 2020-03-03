Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin genelinde yağış beklenmiyor. Yurt genelinin az bulutlu ve açık, zamanla Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'in parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu’nun doğusunda buzlanma ve don olayı; Hatay, Batman, Van ve Hakkari çevrelerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
Hava sıcaklığının ülke genelinde 2 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, doğu kesimlerde kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısı ile Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara’nın batısı ile Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden meydana gelecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
İSTANBUL °C, 18°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ANKARA °C, 18°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
İZMİR °C, 22°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 20°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 20°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
TRABZON °C, 16°C
Az bulutlu ve açık
ERZURUM °C, 4°C
Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR °C, 16°C
Az bulutlu ve açık
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