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        Haberler Bilgi Meteoroloji'den uyarı! 20 Eylül 2024 bugün hava nasıl olacak? İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu

        Meteoroloji'den uyarı! 20 Eylül 2024 bugün hava nasıl olacak?

        Sonbaharın gelişiyle birlikte yağışlar ülke genelinde etkili olmaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre 20 Eylül Cuma günü sıcaklıklarda 2 ile 4 derece düşüş beklenirken, birçok ilde yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. Peki, "Bugün hava nasıl olacak?" İşte Meteoroloji ile İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu tahmini...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.09.2024 - 00:26 Güncelleme: 20.09.2024 - 00:26
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        'Bugün hava nasıl olacak?' sorusunun cevabı, Meteoroloji tarafından yapılan açıklama ile yanıt buldu. Bugün pek çok bölgede yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. Son günlerde İstanbul'da etkili olan yağmurlu havanın devam edip etmeyeceği ise kent sakinleri tarafından araştırılmaya devam ediyor. İşte 20 Eylül 2024 son hava durumu tahminleri...

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        BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın kuzey ve doğusu, Akdeniz'in Toroslar kesimi ile Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve güneydoğusu, Karadeniz Bölge geneli ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kırklareli ve İstanbul Avrupa yakasının Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli, Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor.

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        UYARILAR

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kırklareli ve İstanbul Avrupa yakasının Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli, Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        4

        İSTANBUL 17°C, 27°C

        Parçalı ve çok bulutlu, Cuma günü aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        5

        İZMİR 19°C, 29°C

        Parçalı ve az bulutlu

        6

        ANKARA 13°C, 25°C

        Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde ve Cuma günü öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        7
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