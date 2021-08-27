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Meteoroloji'den uyarı! Hava sıcaklıkları artıyor

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin tamamı güneşli. Sıcaklıklar ise artmaya devam ederek mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyretmeyi sürdürecek.

KAVRULACAĞIZ! Son dakika hava durumu 27 Ağustos- Meteoroloji'den uyarı: 8 derece...
Sıcaklıklar artmaya devam ediyor!
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HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor, kuzey kesimlerin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının iç ve kuzeybatı kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, 35°C
Az bulutlu

İZMİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 27°C
Parçalı, iç kesimleri yer yer çok bulutlu

ERZURUM °C, 30°C
Parçalı bulutlu

DİYARBAKIR °C, 41°C
Az bulutlu ve açık

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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