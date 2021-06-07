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Meteoroloji'den uyarı! Marmara ve Karadeniz için sağanak yağmur uyarısı

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda sağanak yağış bekleniyor. Mevsim normalleri altında seyreden sıcaklıkların mevsim normallerine ulaşması bekleniyor

GELİYOR! Son dakika HAVA DURUMU: sağanak yağmur uyarısı - 7 Haziran
HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Manisa, Kütahya, Çorum, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, İzmir ile Tokat'ın kuzeyi, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAFİF VE ORTA KUVVETTE RÜZGAR

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklığının 2 ila 4 derece artarak, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarına yükseleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı, güneydoğu kesimler ile öğle saatlerinden sonra Akdeniz kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 25°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANKARA °C, 25°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 33°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, kuzey ilçeleri kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

TRABZON °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 22°C
Parçalı bulutlu

DİYARBAKIR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

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