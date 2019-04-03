Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde yarın hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Batı Akdeniz, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Aydın, Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Uşak, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Eskişehir ve Ankara'nın batı çevrelerinin yağışlı geçeceği öngörülüyor.

Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Güney Ege kıyıları, Batı Akdeniz'in kıyı kesimleriyle Güneydoğu Anadolu'da yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.