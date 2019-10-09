Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Orta ve Doğu Karadeniz Kıyıları ile Artvin çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Artvin'in kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Kuzey ve iç kesimlerde artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği bekleniyor.
RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Artvin'in kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olması beklendiğinden sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Peki İstanbul'da haftasonu havalar nasıl? İşte Meteoroloji İstanbul hava durumu 5 günlük...
İSTANBUL'DA HAFTASONU HAVA NASIL OLACAK?
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normallerinin 1-3 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Güneyli yönlerden hafif kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
İSTANBUL HAVA DURUMU 5 GÜNLÜK
|TARİH
|TAHMİN EDİLEN
|GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN
|Hadise
|Sıcaklık (°C)
|Nem (%)
|Rüzgar (km/sa)
|Uç Sıcaklık (°C)
|Ortalama Sıcaklık (°C)
|En Düşük
|En Yüksek
|En Düşük
|En Yüksek
|Yön
|Hız
|En Düşük
|En Yüksek
|En Düşük
|En Yüksek
|10 Ekim Perşembe
|10
|25
|33
|81
|15
|1,6
|28,8
|8,5
|22,1
|11 Ekim Cuma
|11
|25
|29
|60
|12
|5
|30,2
|8,7
|21,9
|12 Ekim Cumartesi
|10
|23
|36
|86
|9
|2,8
|29
|8,8
|21,4
|13 Ekim Pazar
|8
|24
|14
|74
|8
|3,8
|27,6
|8,4
|20,4
|14 Ekim Pazartesi
|9
|26
|13
|43
|6
|1,6
|29,2
|8,3
|20,1
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