Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Orta ve Doğu Karadeniz Kıyıları ile Artvin çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Artvin'in kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey ve iç kesimlerde artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Artvin'in kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olması beklendiğinden sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Peki İstanbul'da haftasonu havalar nasıl? İşte Meteoroloji İstanbul hava durumu 5 günlük...

İSTANBUL'DA HAFTASONU HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normallerinin 1-3 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Güneyli yönlerden hafif kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL HAVA DURUMU 5 GÜNLÜK