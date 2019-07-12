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Meteoroloji son dakika! İstanbul'da haftasonu hava nasıl olacak? 12 Temmuz İstanbul hava durumu!

İstanbul'da haftasonu hava nasıl olacak? sorusu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) İstanbul 5 günlük hava durumu tahminini resmi sitesinde duyurdu. İşte Meteoroloji 12 - 16 Temmuz İstanbul hava durumu...

İstanbul hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Doğu Akdeniz ile Sakarya ve Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Peki İstanbul'da haftasonu hava nasıl olacak?

İşte 12 - 16 Temmuz Meteoroloji İstanbul hava durumu...

İSTANBUL'DA HAVA DURUMU NASIL?

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Sakarya çevrelerinin öğle saatlerinden sonra kısa süreli sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. 

RÜZGAR: Kuzey ve Kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

TARİHTAHMİN EDİLENGEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN
HadiseSıcaklık (°C)Nem (%)Rüzgar (km/sa)Uç Sıcaklık (°C)Ortalama Sıcaklık (°C)
En DüşükEn YüksekEn DüşükEn YüksekYönHızEn DüşükEn YüksekEn DüşükEn Yüksek
12 Temmuz Cuma182650881614,233,420,328,7
13 Temmuz Cumartesi182755881515,740,620,529,2
14 Temmuz Pazar192949841914,734,820,329,1
15 Temmuz Pazartesi212763822913,635,420,529,9
16 Temmuz Salı202654881715,838,620,529,8

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