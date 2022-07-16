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Meteoroloji’den Muğla’ya orman yangını uyarısı

Yaz mevsimlerinde orman yangınlarıyla gündeme gelen Muğla ve çevresi için kritik uyarı geldi. Meteoroloji'den yapılan açıklamada, 17 Temmuz 2022 Pazar günü ile 18 Temmuz Pazartesi günü akşam saatlerine kadar yüksek sıcaklıklar yaşanacağına dikkat çekildi

Meteoroloji’den Muğla’ya orman yangını uyarısı
Muğla için 'iki kritik' gün uyarısı
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İHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı açıklama ile Muğla ili ve ilçeleri için orman yangını uyarısı yaptı.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi’nden yapılan açıklamada, “Muğla ili orman yangın risk değerlendirmesi başlığı adı altında yapılan uyarıda “Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre Muğla ili genelinde 17 Temmuz 2022 Pazar günü ile 18 Temmuz Pazartesi günü akşam saatlerine kadar yüksek sıcaklık sahil kesimlerinde (38-42 derece ) iç kesimlerde (32-36 derece) ve düşük nem (%10-30) ve kuvvetli rüzgar (Kuzey ve Kuzey Doğu yönlerden 30-50 km/ hız) beklenmektedir. Beklenen sıcak ve kuru hava ile birlikte kuvvetli rüzgarın neden olabileceği olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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