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        Metrobüste yangın! Yolcular tahliye edildi

        İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde Sefaköy durağında metrobüsün motorunda yangın çıktı, yolcular müdahale edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 18:23 Güncelleme: 15.08.2024 - 18:23
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        Metrobüste yangın! Yolcular tahliye edildi
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        Küçükçekmece'de metrobüsün motor bölümünde yangın çıktı. Sefaköy Metrobüs Durağı'nda meydana gelen olayda, yangın görevlilerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangın nedeniyle seferler bir süre durduruldu.

        Yangın, saat 16.30 sıralarında Sefaköy Metrobüs Durağı, Beylikdüzü istikametinde meydana geldi. Seyir halindeki metrobüsün motor kısmından henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

        YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ

        Durumu fark eden metrobüs şoförü araçta bulunan yolcuları tahliye ederek yangına müdahale etti.

        Duraktaki güvenlik görevlisinin de yangın tüpüyle müdahalesi sonucu alevler söndürüldü.

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        Yangın nedeniyle metrobüs seferlerinde kısa süreli aksama meydana geldi. Olay anı vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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