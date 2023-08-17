Metz'ten Jackson Muleka iddiasına yanıt

Fransa Ligue 1 ekibi Metz'in sportif direktörü Pierre Dreossi, Muleka'nın transferinin gerçekleşmeyeceğini söyledi. Dreossi, "Jackson Muleka bize katılmayacak" ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ'TAN TEKLİFE RET

Fransız basınında yer alan haberde ise Metz'in Beşiktaş'a 23 yaşındaki futbolcu için teklif sunduğu ancak Beşiktaş'ın bu teklifi yetersiz bulduğu aktarıldı. Beşiktaş'ın Muleka için istediği rakamın Fransız ekibi için ulaşılmaz olduğu ve Metz'in bu transfer dosyasını kapattığı belirtildi.

Beşiktaş, Kongolu hücum oyuncusunu geçen yaz Standard Liege'den kadrosuna katmıştı. Siyah-beyazlılar ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden Muleka, Beşiktaş'ta çıktığı 36 maçta 8 gol attı ve 1 asist yaptı.