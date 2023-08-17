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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Metz'ten Jackson Muleka iddiasına yanıt - Beşiktaş Haberleri

        Metz'ten Jackson Muleka iddiasına yanıt

        Süper Lig'de Beşiktaş forması giyen Jackson Muleka için Fransa'dan transfer açıklaması yapıldı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 17.08.2023 - 17:06
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        Fransa'dan Muleka yanıtı!
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        Fransa Ligue 1 ekibi Metz'in sportif direktörü Pierre Dreossi, Muleka'nın transferinin gerçekleşmeyeceğini söyledi. Dreossi, "Jackson Muleka bize katılmayacak" ifadelerini kullandı.

        BEŞİKTAŞ'TAN TEKLİFE RET

        Fransız basınında yer alan haberde ise Metz'in Beşiktaş'a 23 yaşındaki futbolcu için teklif sunduğu ancak Beşiktaş'ın bu teklifi yetersiz bulduğu aktarıldı. Beşiktaş'ın Muleka için istediği rakamın Fransız ekibi için ulaşılmaz olduğu ve Metz'in bu transfer dosyasını kapattığı belirtildi.

        Beşiktaş, Kongolu hücum oyuncusunu geçen yaz Standard Liege'den kadrosuna katmıştı. Siyah-beyazlılar ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden Muleka, Beşiktaş'ta çıktığı 36 maçta 8 gol attı ve 1 asist yaptı.

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