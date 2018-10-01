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Mevlüt Doğan: "Michael Frey bizim listemizde 6. sıradaydı"

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Başkanı Mevlüt Doğan, Fenerbahçe’de forma giyen Frey'in sezon başında kendilerine önerildiğini söyleyerek, "Frey ile ilgili bize teklif edildi. Kendisini izledik ancak beğenmedik. Zaten listemizde 6. sıradaydı" dedi

01 Ekim 2018 Pazartesi, 13:23 | Güncelleme: İHA

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Başkanı Mevlüt Doğan, gündeme ilişkin açıklamalar yaptı. Teknik direktör değişikliğinin ardından takımın çok iyi bir yola gireceğine inandığını söyleyen Doğan, “Bu hafta Galatasaray deplasmanında iyi bir futbol ortaya koyduk. Ancak 1-0 kaybettik. Sezon başında bu skorların telafisi mümkün. Hoca değişikliğiyle beraber daha iyi konuma geleceğimize inanıyorum” diye konuştu.

"FREY'İ BEĞENMEDİK"

Fenerbahçe’nin İsviçre’nin Zürih takımından transfer ettiği Michael Frey’in sezon öncesinde kendilerine önerildiğini ifade eden Büyükşehir Belediye Erzurumspor Başkanı Mevlüt Doğan, “Transfer döneminde Frey ile ilgili bize teklif edildi. Kendisini izledik ancak beğenmedik. Zaten listemizde 6. sıradaydı ve önünde 5 opsiyon daha vardı. Yetersiz bulduğumuz için transfer girişimi dahi yapmadık” ifadelerini kullandı.

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