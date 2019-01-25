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"GENÇLER VE RUHU GENÇ KALANLARA SELAM EDERİZ"

Konser arasında seyirci ile sohbet eden MFÖ, "Sağlığımız el verdikçe, kanımızın son damlasına kadar sizlerle birlikte olacağız. Gençler ve ruhu genç kalanlara selam ederiz" şeklinde konuştuktan sonra son olarak ‘Peki Peki Anladık’ şarkısının seslendirdi.