Süper Lig'de üst üste yaşanan hakem hatalarının ardından; Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Yusuf Namoğlu, dün akşam saatlerinde yaptığı açıklama ile istifasını duyurmuştu.

Namoğlu'nun ayrılığının ardından MHK'nin başına kimin geçeceği merak konusu olurken kulislerde eski MHK Başkanı Kuddusi Müftüoğlu'nun ismi geçmişti. Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre MHK'nin başına Müftüoğlu'nun değil, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Başkanı Abdurrahman Arıcı'nın gelmesi bekleniyor!

2018'de yeniden TFFHGD Başkanlığına seçilen Arıcı'da problem çıkması durumunda ise Mustafa Çulcu ve Bülent Yavuz'un isimleri öne çıkıyor.

Yusuf Namoğlu, 2011 ve 2014 yıllarında olmak üzere iki defa kısa süreli olarak Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı'nı yapmıştı. Namoğlu son olarak 2016'da MHK'nin başına atanmıştı.