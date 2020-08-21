NBA Doğu Konferansı'nda play-off ilk turu maçında Indiana Pacers'ı 109-100'lük skorla yenen Miami Heat, seride 2-0 öne geçti.

Çekişmeli başlayan ilk çeyrekte skor üstünlüğü iki takım arasında gidip gelse de Indiana Pacers, ilk periyodu 24-22'lik üstünlükle tamamladı.

İkinci çeyreğin sonunda rakibine büyük bir üstünlük yakalayan Heat, devre arasında soyunma odasına 51-46'lık skorla 5 sayı önde gitti.

Üçüncü çeyrekte tam anlamıyla Heat fırtınası eserken Erik Spoelstra’nın öğrencileri farkı bir ara 16 sayıya kadar çıkardı (63-79) ve son 12 dakikaya girilirken de çift haneli sayı farkını korudu: 77-88.

Son çeyrekte ise tampon farkı büyük oranda maç sonuna taşıyan Heat, galibiyete uzanan taraf oldu.

Miami Heat'de 8'de 7 üç sayılık isabet bulan Duncan Robinson 24 sayı ile maçın en skorer ismi olurken genç yıldızı 20 sayı ve 6 asistlik performans sergileyen Goran Dragic izledi.

Indiana Pacers'ta ise Victor Oladipo'nun 22, Malcolm Brogdon'ın 17 sayı 9 asistlik performansı mağlubiyeti engelleyemedi.