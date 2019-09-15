Michael Frey, Nürnberg'teki ilk golünü kaydetti!
Bundesliga 2'nin 6. haftasında Darmstadt 98'e konuk olan Nürnberg, mücadelenin 6. dakikasında Serdar Dursun'un golüyle 1-0 geriye düştü. 9. dakikada Robin Hack cevap verirken Serdar Dursun 31. dakikada bir kez daha sahne aldı ve Darmstadt 98'i 2-1 öne geçirdi.
Mücadelede 45. dakika oynanırken Michael Frey, güzel bir gol atarak skoru 2-2'ye getirdi.
Serdar Dursun 82. dakikada hat-trick yapraken Nürnberg'e 1 puanı getiren golü Robin Hack kaydetti.
Fenerbahçe'den satın alma opsiyonuyla Nürnberg'e kiralanan Michael Frey, yeni ekibiyle ilk golünü kaydetti. İsviçreli futbolcu Nürnberg formasıyla çıktığı 3 maçta 1 gol 1 asistle oynadı.
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