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        Haberler Magazin Michelle Gardner, Türkiye'de bir üniversitenin konuğu olacak

        Michelle Gardner, Türkiye'de üniversitenin konuğu olacak

        Ünlü Hollywood oyuncusu Michelle Gardner, Türkiye'de bir üniversitenin konuğu olacak

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 12:10 Güncelleme: 09.05.2024 - 12:12
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        Türkiye'de 'Hollywood Söyleşileri'
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        'Six Feet Under', 'House', 'Bones', 'Grey's Anatomy' gibi birçok dizi ve filmde rol alan Michelle Gardner, Türkiye'de bir üniversitenin etkinliğine konuk olacak.

        Michelle Gardner, İstanbul'da bir üniversite tarafından organize edilen, 'Hollywood Söyleşileri' serisinin ikinci konuğu olarak söyleşiye katılacak.

        Fotoğraflar: İHA, Instagram

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        #Michelle Gardner
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