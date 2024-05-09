'Six Feet Under', 'House', 'Bones', 'Grey's Anatomy' gibi birçok dizi ve filmde rol alan Michelle Gardner, Türkiye'de bir üniversitenin etkinliğine konuk olacak.

Michelle Gardner, İstanbul'da bir üniversite tarafından organize edilen, 'Hollywood Söyleşileri' serisinin ikinci konuğu olarak söyleşiye katılacak.