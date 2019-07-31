Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Portekizli savunma oyuncusunun yapılan kan tetkiklerinin ardından iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, ortopedi, genel cerrahi ve kardiyoloji muayenelerinin gerçekleştirildiği belirtildi.
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