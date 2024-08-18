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        Haberler Spor Futbol İtalya Milan: 2 - Torino: 2 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Milan: 2 - Torino: 2 | MAÇ SONUCU

        İtalya Serie A'nın ilk haftasında Milan, evinde 2-0 geriye düştüğü Torino maçında 2-2 berabere kalarak sezona bir puanla başladı. Milan'a beraberliği getiren golleri 89'da Alvaro Morata ve 90+5. dakikada Noah Okafor attı. Öte yandan Torino da puanını 1'e yükseltti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.08.2024 - 02:02 Güncelleme: 18.08.2024 - 02:02
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        Milan, son anda 1 puanı kurtardı!
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        İtalya Serie A'nın ilk haftasında Milan ile Torino, 2-2 berabere kaldı. San Siro'da oynanan mücadelede kazanan çıkmadı.

        Torino, 30. dakikada Malick Thiaw'ın kendi kalesine attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Duvan Zapata, 68. dakikada skoru 2-0'a getirdi.

        Milan, yeni golcüsü Alvaro Morata'nın 89 ve Noah Okafor'un 90+5. dakikada attığı gollerle 1 puanı kurtardı.

        Bu sonucun ardından iki takım da 1'er puan aldı.

        Milan, gelecek hafta Parma'ya konuk olacak. Torino ise sahasında Atalanta'yı ağırlayacak.

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