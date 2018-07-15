Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'a İtalya'dan sürpriz bir teklif geldi. Fırtına'nın geçen sezonun başında 5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek Milan'dan transfer ettiği Juraj Kucka'yı eski takımı istedi. Bordo-Mavili ekibin kapısını çalan İtalyan devi, 3 milyon 500 bin Euro'luk teklif yaptı. Ekonomik anlamda zor günler geçiren Trabzonspor yönetimi, bu teklifi değerlendirmeye alırken, teknik direktör Ünal Karaman Kucka'nın takımda tutulması istedi. Okay Yokuşlu'nun ayrılığı sonrası ön libero mevkiinde sadece Kucka ve Onazi'nin kaldığını hatırlatan deneyimli teknik adam, bu transferi veto etti.

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