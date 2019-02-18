Milan’ın devre arası transfer döneminde Genoa'dan renklerine bağladığı Polonyalı forvet Krzysztof Piatek, 5 maçta attığı 6 golle takımını sırtlıyor.

İtalya Serie A ekiplerinden Milan’ın,bekleneni karşılayamayan Gonzalo Higuain'i Chelsea'ye kiralamasının ardından Genoa’dan 35 milyon Euro’luk bonservis bedeliyle transfer ettiği Krzysztof Piatek'i transfer etti.

Attığı gollerle dikkatleri üzerine çeken ve Cumartesi günü Atalanta deplasmanında rakip filelere 2 gol bırakan ligde Milan formasıyla çıktığı 5 maçta 6 gol sayısına ulaşan Polonyalı forvet, Higuan’in İtalyan ekibinde çıktığı 22 maçta attığı 8 gollük performansını yakalaması an meselesi.

Teknik patron Gattuso'nun güvendiği ismlerin başında gelen Piatek transfer olduktan sonraki 5 maçta ilk 11'de yer aldı.