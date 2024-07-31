Milli atıcı Rümeysa Pelin Kaya, Paris 2024'te elemeleri geçemedi
Rümeysa Pelin Kaya, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda atıcılık kadınlar trap elemelerinde 13. sırada yer alarak organizasyona veda etti.
Giriş: 31.07.2024 - 14:12 Güncelleme: 31.07.2024 - 14:12
Chateauroux Atıcılık Merkezi'nde gerçekleştirilen müsabakaların 2. gününde milli sporcu Rümeysa Pelin Kaya serisini tamamladı.
İlk 6 ismin finale yükseldiği trap elemelerinde 117 puan toplayarak 13. sırada yer alan Rümeysa Pelin Kaya, oyunlara veda etti.
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