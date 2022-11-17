Milli boksör kaza yaptı, arkadaşı öldü

Trabzon'da, milli boksörün kullandığı otomobil, park halindeki TIR'ın dorsesinin altına girdi. Kazada, milli boksör yaralanırken, arkadaşı hayatını kaybetti.
İHA'nın haberine göre, gece saatlerinde Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana gelen kazada, milli boksör Mehmet Aydemir yönetimindeki otomobil park halindeki TIR'ın dorsesine arkadan çarptı. Dorsenin altına giren otomobili gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
ARKADAŞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü Aydemir ile arkadaşı Yiğit Şahin itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan Yiğit Şahin, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Mehmet Aydemir'in hastanedeki tedavisi ise sürüyor.
2019'DA AVRUPA 3'ÜNCÜSÜ OLMUŞTU
Milli boksör Mehmet Aydemir, 3-10 Eylül 2019 tarihleri arasında Bulgaristan'ın Sofya kentinde düzenlenen Avrupa Gençler Boks Şampiyonası'nda Avrupa 3'üncüsü olmuştu.
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