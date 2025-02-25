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        Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı örnek soruları yayımlandı

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından (ÖSYM), ilk defa 13 Temmuz'da düzenlenecek Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) için örnek sorular yayımlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 12:45 Güncelleme: 25.02.2025 - 12:45
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        MEB Akademi Giriş Sınavı örnek soruları yayımlandı
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        ÖSYM'den yapılan duyuruya göre, Öğretmenlik Mesleği Kanunu gereğince Milli Eğitim Akademisi'nde hazırlık eğitimine alınacak öğretmen adayları için uygulanacak MEB-AGS için örnek sorular hazırlandı.

        Adaylar, sınava ilişkin örnek sorulara ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşabiliyor.

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