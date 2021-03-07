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HaberlerSavunma SanayiMilli Savunma Bakanlığı: Milli imkanlarla geliştirilen ve üretilen lazer güdümlü MAM-L füzesi ile su üstü hede
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Milli Savunma Bakanlığı: Milli imkanlarla geliştirilen ve üretilen lazer güdümlü MAM-L füzesi ile su üstü hedefine, bugüne kadar yapılmış en uzak menzilden atış yapıldı

Milli Savunma Bakanlığı, VATAN-2021 Tatbikatı’nda milli imkanlarla geliştirilen lazer güdümlü MAM-L füzesi ile bugüne kadar yapılmış en uzun menzilli atışın yapıldığını ve hedefin tam isabetle vurulduğunu duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı: Milli imkanlarla geliştirilen ve üretilen lazer güdümlü MAM-L füzesi ile su üstü hede
MAM-L füzesi ile en uzun menzilli atış
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İHA

Milli Savunma Bakanlığınca konuya ilişkin tatbikat görüntülerinin de paylaşıldığı açıklamada, “VATAN-2021 Tatbikatı sırasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın envanterinde bulunan Bayraktar TB-2 Silahlı İnsansız Hava Aracı’ndan (SİHA) milli imkanlarla geliştirilen ve üretilen lazer güdümlü MAM-L füzesi ile su üstü hedefine, bugüne kadar yapılmış en uzak menzilden atış yapıldı. Atış, 04 Mart 2021 tarihinde Doğu Akdeniz’de başarı ile icra edilerek hedef tam isabetle vuruldu. MAM-L atışını müteakip SH-70 helikopterinden milli imkanlarla geliştirilen ve üretilen ANKA İnsansız Hava Aracı’nın (İHA) lazerle işaretlediği hedefe icra edilen HELLFIRE güdümlü mermi atışı da isabetle gerçekleştirildi“ ifadelerine verildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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