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        Haberler Spor Tenis WTA Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Merida'da 2. tura çıktı - Tenis Haberleri

        Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Merida'da 2. tura çıktı

        Merida Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nda mücadele eden milli tenisçi Zeynep Sönmez, Yunan Maria Sakkari'yi 2-0 mağlup etti ve 2. tur biletini aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 10:18 Güncelleme: 26.02.2025 - 10:18
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        Zeynep Sönmez, Merida'da 2. tura çıktı
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        Zeynep Sönmez, Meksika'da düzenlenen Merida Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nda 8 numaralı seribaşı Yunan Maria Sakkari'yi 2-0 yenerek 2. tura yükseldi.

        Klasmanın 88. basamağındaki Zeynep, Merida kentindeki "sert kort" turnuvasının ilk turunda dünya 30 numarası Sakkari ile karşılaştı.

        Merida Açık'ta geçen sezon kariyerinin ilk WTA turnuvası şampiyonluğunu elde eden 22 yaşındaki milli tenisçi, sahadan 7-5 ve 6-2'lik setlerle galip ayrıldı.

        Zeynep, WTA 250'den 500 düzeyine bu yıl yükseltilen organizasyonun 2. turunda dünya 37'ncisi Magda Linette'in karşısına çıkacak.

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