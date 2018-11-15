A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta 17 Kasım Cumartesi günü İsveç ile yapacağı maçta Konya'da 5. kez sahaya çıkacak.

Yaklaşık 4 yıl önce hizmete giren Konya Büyükşehir Belediye Stadı, Letonya, Hollanda, İzlanda ve Ukrayna maçlarından sonra 5. kez milli maça ev sahipliği yapacak.

Temeli 17 Ekim 2012'de atılan ve 2014 yılı Eylül ayında inşaatı tamamlanan, futbol topu şeklindeki, UEFA kriterlerine uygun 42 bin seyirci kapasiteli stadyumda ilk milli maç, 2016 Avrupa Şampiyonası Elemeleri (EURO 2016) A Grubu'nda Letonya ile oynandı ve karşılaşma 1-1 berabere bitti. Bu milli heyecana Konyalı taraftarlar büyük ilgi göstererek stadı doldurdu.

Elemelerde A Grubu'nda Hollanda ile Konya'da yapılan karşılaşmayı da 3-0 kazanarak önemli bir sonuca imza atan milliler, İzlanda ile oynadığı grubun son maçına da Konya seyircisi önünde çıktı. İzlanda karşısında Selçuk İnan'ın 89. dakikadaki frikik golüyle 1-0 kazanan A Milli Takım, en iyi üçüncü olarak EURO 2016'ya direkt katılma hakkını elde etmişti.

A Milli Takım, 2018 Dünya Kupası Elemeleri'nde aynı statta konuk ettiği Ukrayna Milli Takımı ile de 2-2 berabere kaldı. Konya'daki 4 karşılaşmada 2 galibiyet ve 2 beraberlik yaşayan ay-yıldızlı takım, bu maçlarda rakip fileleri 7 kez havalandırdı, kalesinde 3 gol gördü.

A Milli Futbol Takımı'na bugüne kadar oynadığı maçlarda verdiği coşkulu destek ile dikkati çeken taraftarların, İsveç karşısında da millileri yalnız bırakmaması ve 42 bin kişilik stadı doldurması bekleniyor.

"İNANIYORUZ Kİ MİLLİ TAKIMIMIZ BU MAÇTAN ZAFERLE AYRILACAK"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, A Milli Futbol Takımı'nın cumartesi günü, Konyalıları ve tüm Türkiye'yi mutlu ettiği yerde olacağını söyledi. Milli takımı her zaman coşkuyla ağırladıklarını belirten Altay, şunları kaydetti:

"Milli takımımız da Konya'mızdaki bu coşkuya büyük başarılarla cevap vererek şehrimizden mutlu ayrıldı. Özellikle 2016 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki maçlardan sonra şampiyonaya katılma hakkını Konya'mızda kazanmış olması şehrimiz için mutluluk kaynağıdır. Şimdi tek yürek olacağımız yeni bir günü daha bekliyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bu cumartesi günü de İsveç karşılaşmasında milli takımımızı yine en iyi şekilde ağırlayacağız, büyük bir coşkuyla destekleyeceğiz. İnanıyoruz ki milli takımımız bu maçtan zaferle ayrılacak. Biz hazırız, bayraklarımız hazır, milli takımımızı bekliyoruz."

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