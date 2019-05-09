NBA play-off serisinde Milwaukee Bucks, sahasında Boston Celtics'i 116-91 yenerek Doğu Konferansı'nda finale yükseldi. Bucks'ın finaldeki rakibi Toronto Raptors(3) - Philadelphia 76ers(2) serisinin galibi olacak.
NBA'de Doğu Konferansı'nın ilk finalisti Milwaukee Bucks oldu. 1-0 geri düştüğü seride üst üste 5 maçı da kazanmayı başarak Bucks, 2001'den bu yana ilk kez konferans finaline yükseldi.
Gecede Giannis Antetokounmpo 20 sayı, 8 ribaund, 8 asist, 2 top çalma, Khris Middleton 19 sayı, 8 ribaund, 5 asist, Eric Bledsoe 8 sayı, 6 ribaund, 2 asist, George Hill 16 sayı, 3 ribaundla oynadı.
Milli basketbolcumuz Ersan İlyasova ise 25 dakika süre alırken 10 sayı ve 6 ribaund üretti.
Boston Celtics'te Kyrie Irving 15, Jayson Tatum ve Marcus Morris 14, Jaylen Brown 12 sayıyla mücadele ettiler.
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