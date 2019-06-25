ABD'de aralarında dünyaca ünlü yatırımcı George Soros ve oğlu Alexander Soros'un olduğu 18 ultra zengin daha fazla vergi vermek istediklerini beyan eden bir mektup yayımladı. 2020 başkan adaylarına hitaben yazılan mektupta ABD'nin en zengin yüzde 1'lik diliminin, en tepe yüzde 10'unu oluşturan bireylerden 'servet vergisi' alınması talep edildi.

'AHLAKİ ZORUNLULUK VAR'

Yeni vergi gelirlerinin orta veya düşük gelirli değil mali olarak en şanslı kesimden elde edilmesi gerektiği savunulan mektupta "ABD'nin, ahlaki, etik ve ekonomik olarak servetimizden daha fazla vergi alma zorunluluğu vardır. Servet vergisinden elde edilecek gelir iklim değişikliğiyle mücadelede, ekonominin geliştirilmesi, sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi, eşit fırsatlar yaratılması ve demokratik özgürlüklerimizin güçlendirilmesinde kullanılabilir" denildi.

10 YILDA 3 TRİLYON DOLAR EK GELİR

ABD'de 2020 seçimleri için başkanlık adaylığını açıklayan birçok siyasetçinin 'servet vergisi' fikrini desteklediği belirtilen mektupta adaylar arasından Demokrat Senatör Elizabeth Warren'ın önerisine yer verildi. Warren'ın önerisi, 50 milyon dolar üzerinde serveti bulunanların bu miktar üzerindeki servetlerinin yüzde 2'sini vergi olarak ödemesini öngörüyor. Örneğin 70 milyon dolar serveti bulunan birisi, söz konusu öneri yasalaşırsa 20 milyon doların yüzde 2'sini, yani 400 bin dolar servet vergisi ödeyecek. 1 milyar doların üzerinde serveti bulunanlar ise yüzde 3 vergi ödeyecek. Habertürk'ten Selim Karahan'ın haberine göre 49.9 milyon dolar ve altında serveti bulunanların yeni bir vergi ödemek zorunda kalmayacağının vurgulandığı mektupta "Bu yeni vergiyle 10 yılda 3 trilyon dolarlık ek vergi geliri elde edileceği tahmin ediliyor" ifadeleri yer aldı. 3 trilyon dolarlık bu yeni gelirin temiz enerji innovasyonu, evrensel çocuk bakımı hakkı, öğrenci borçlarının silinmesi, altyapının modernize edilmesi gibi gelecek için gerekli akıllı yatırımları finanse edebileceği vurgulandı.

'ALIŞILMADIK BİR SERVETE SAHİBİZ'

Çok az sayıda Amerikalıya getirilecek bu yeni vergiyle çok fazla gelir edilebileceğinin altı çizilen mektup şöyle devam ediyor: "Bu vergi basitçe ABD'nin en zenginlerinin tarihi yükseklikteki servetinin bir yansımasıdır. ABD'nin en zengin binde 1'i bugün alttaki yüzde 90 kadar servetin sahibidir. Bu mektubu imzalayanlar olarak alışılmadık bir servetin keyfini sürüyoruz ancak hepimiz ortak geleceğimizin sorunlarını çözen bir ABD'de yaşamak istiyoruz. Servet vergisini deteklememizin 6 kilit nedeni bulunuyor:

FAKİRLER DAHA KISA YAŞIYOR

1-Servet vergisi iklim krizinin çözülmesinde kullanılabilir. İklim değişikliğiyle mücadele için karbon kirliliğine yönelik yeni kuralların yanında daha fazla Amerikan yatırımına ihtiyaç var.

2-Servet vergisi Amerika için ekonomik bir kazanç olacaktır. Daha hızlı ekonomik büyüme ve başarı için bir araç olacaktır. Servet vergisi refahın yayılmasına yardımcı olacaktır. Çocuk bakımı, altyapı, sağlık ve eğitim alanında yapacak yatırımlar Amerika'nın sorunlarını çözmekle kalmayacak, verimliliği de artıracaktır. Öğrenci borçlarını silmek girişimciliğin ve artan eğitim giderlerinin etkisiyle düşen evsahipliği oranının artmasına yardımcı olacaktır.

3-Servet vergisiyle Amerikalılar daha sağlıklı olacaktır. Ülkenin en önemli uzmanları kalp rahatsızlıkları gibi sorunlarla mücadele edilmesi için daha fazla kaynak gerektiğini belirtiyor. Ayrıca gelir adaletsizliği daha kısa hayat beklentisiyle bağlantılıdır. En zengin Amerikalılar en fakir Amerikalılardan 15 yıl fazla yaşamaktadır.

4-Servet geliri adil olacaktır. En zengin yüzde 1'in en tepesindeki yüzde 10'luk kesim bu yıl servetlerinin yüzde 3.2'si kadar vergi ödeyecek. Alt yüzde 99 ise servetlerinin yüzde 7.2'si kadar vergi ödeyecek. En şanslı olan kesimin daha fazla katkıda bulunması gerekiyor.

5-Servet geliri demokrasi ve özgürlükleri güçlendirecektir. Ülkemizin istikrarını bozan servet yoğunlaşmasının önüne geçecektir. Ekonomik eşitsizliğin yüksek olduğu ülkeler daha plütokratik hale geliyor. ABD'nin kurucuları böyle bir sorun yaşanabileceği ve ekonomik bir elitin lider olarak kendilerini yerleştirerek cumhuriyetimizin etkinliğini azaltabileceğinden korkuyordu. Bugün ise hiçbir politika zengin elitlerin desteği olmadan belirlenmiyor. Artan eşitsizlik sebebiyle oluşan hoşnutsuzluk demokratik kurumlara olan inancı sarsmaktadır.

6-Servet vergisi vatanseverliktir. ABD'nin başarısı için elinden gelen katkıyı sunmak her Amerikalının görevidir ve zenginler bu görevden muaf değildir. Bu vergiyi ödemek sevdiğimiz ülkemizi güçlendirmek için yapabileceklerimizin en azıdır."

'DESTEKLEMEYİ GÖREV BİLİYORUZ'

Mektubun sonunda ise 18 milyarder "Bu mektubu imzalayanlar olarak daha fazla vergi ödememize neden olacak sevet vergisini desteklemeyi görev biliyoruz" mesajını paylaştı. Mektup, Medium'da Louise J. Bowditch, Robert S. Bowditch, Abigail Disney, Sean Eldridge, Stephen R. English, Agnes Gund, Catherine Gund, Nick Hanauer, Arnold Hiatt, Chris Hughes, Molly Munger, Regan Pritzker, Justin Rosenstein, Stephen M. Silberstein, Ian T. Simmons, Liesel Pritzker Simmons, Alexander Soros, George Soros ve ismini vermek istemeyen bir kişinin imzasıyla yayımlandı.

Mektubun orjinaline buradan ulaşabilirsiniz (İngilizce)