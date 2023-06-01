Yaşıtları gibi futbola mahalle aralarında top oynayarak başlayan Okan Buruk yine arkadaşları gibi semtinin takımı vasıtasıyla futbola adım attıktan sonra henüz 11 yaşında Galatasaray altyapısına girdi. Florya'nın kapısından attığı bu adım, Türk futbolunun seyrine yön veren adımlardan biri oldu. 1991-92 sezonunda sarı-kırmızılı formayı ilk kez üzerine geçiren Okan Buruk kariyer basamaklarını da hızlıca tırmandı. 1992 yılında Avrupa Gençler Şampiyonu olan Genç Milli Takım'ın kaptanlığını da yaptı ancak ertesi yıl gazete sayfalarını başarılarıyla değil, üzücü haberlerle süsledi. 10 Şubat 1993'teki Trabzonspor maçında ağır bir sakatlık yaşayan Buruk'un ayağı kırıldı.

SAKATLIĞI BELKİ DE ŞANSI OLDU Neredeyse futbolu bırakma noktasına gelen Okan Buruk'un A Takıma monte süreci, sakatlık öncesine göre yavaşlasa da oyunundaki değişim, Türk futbolunun en parlak döneminde suyun yönünü değiştiren etkenlerden biri oldu. Sakatlığından önce 10 numara pozisyonunda görev yapan Okan Buruk daha sonra sağ kanat ve merkezde, daha farklı bir profilde oyuncuya dönüştü. 10 numara pozisyonunda kalsa belki de Hagi'nin arkasında oturacak Buruk, sarı-kırmızılıların 4 yıl lige ambargo koyduğu dönemin başrollerinden biri oldu.

İLK KIRMIZI KARTI PAHALIYA PATLADI 2000-01 sezonuna gelindiğinde Galatasaray, Fenerbahçe ile kıyasıya bir şampiyonluk yarışına girmiş, bitime dört hafta kala 3 puan öndeydi. Fenerbahçe deplasmanından 2-1'lik mağlubiyetle dönen sarı-kırmızılılarda Emre Belözoğlu gibi Okan Buruk'un da Inter'e transferi gündemdeydi. 13 Mayıs'taki MKE Ankaragücü maçı yine dönüm noktalarından biri oldu. Ankaragücü 10. dakikada 1-0 öne geçerken Okan Buruk 33. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Sarı-kırmızılılar maçı 2-1'lik mağlubiyetle tamamlarken şampiyonluk da bu yenilgiyle kaçmıştı.

Ankaragücü mağlubiyetinin ardından hedefte o dönem 'Bücürler' olarak anılan Emre Belözoğlu ve Okan Buruk vardı. Buruk kariyerindeki ilk kırmızı kartını görürken mağlubiyetten sonra isyan ederek eleştirilere yanıt verdi: "Herkes gibi biz de hata yapıyoruz. Eleştirilere saygılıyım ama 'Satma' lafı çok ağır. 16 yıldır Galatasaray'da şerefimle mücadele ediyorum, ayağımı bile verdim. Her kötü sonuçtan sonra 'Emre-Okan' deniyor. Bizim için önemli olan para değil, Galatasaraylılık önemli. Kimseyle karşı karşıya gelmek istemiyoruz, Galatasaray Başkanına cevap vermeyi hiç düşünmedim. 6-7 aydır sakat sakat oynuyorum"

AVRUPA MACERASI BURUK BAŞLADI Gaziantepspor maçının hazırlıklarına başlayan Galatasaray'da Emre de Okan da karın kaslarında ağrı olduğu gerekçesiyle idmana çıkmadı. Sonraki gün ise iki futbolcu da antrenmanda yer aldı. Okan Buruk'un kırmızı kartı sonrası ceza alırken sezonun son maçı olan Trabzonspor mücadelesini de tribünden izledi. Mayısın sonu geldiğinde ise Emre Belözoğlu ve Okan Buruk, Inter'le anlaştıklarını duyurdu. Buruk yöneticilerinin eleştirilerine "Bugüne kadar büyüklerimiz hakkında hiçbir şey söylemedik, Galatasaraylılığı en iyi şekilde öğrendik" ifadelerini kullandı. Buruk'un Avrupa macerası da böylece buruk başladı.

DÖNÜŞÜ BEŞİKTAŞ İLE OLDU Galatasaray'daki son sezonunda pubis sakatlığı geçiren Buruk'un Inter macerası da istediği gibi olmadı. Inter'de geçirdiği üç sezonda 37 maça çıkarken saha dışında kendini geliştirme fırsatını elde etti. Buruk İtalyanca öğrenip İngilizcesini geliştirirken Türkiye'ye dönüşündeki adres ise Galatasaray değil, Beşiktaş oldu. Buruk'un menajeri Ahmet Bulut konuya dair açıklama yaparken "Yıldırım Demirören ile daha önce protokol yapmıştık, verdiğimiz sözü yerine getirdik" ifadelerini kullandı.

YUVASININ KAPILARI BOŞ MUKAVELE VE ÖZÜRLE AÇILDI Aradan geçen iki yıldın ardından Galatasaray, Eric Gerets yönetiminde yeni sezon startını verirken taraftar da Okan Buruk'un döneceği söylentilerine tepki gösterdi. İlerleyen günlerde Okan Buruk'un aylar önce Galatasaray ile anlaştığı ortaya çıkarken Özhan Canaydın, Buruk transferini şu sözlerle anlattı: "İki şart koşmuştuk. Bir özür dilemesi, iki boş mukaveleye imza atması. Okan ikisini de yaptı" Buruk ise "Galatasaray taraftarını bir daha üzmeyeceğim" diyerek sarı-kırmızılı camia ile barışıyordu. Futbolculuk kariyerinde Galatasaray ile bir şampiyonluk daha yaşayan Buruk, kramponlarını İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile asarken eşofmanları da Abdullah Avcı'nın yanında giydi.

AVCI İLE BIRAKTI, AVCI İLE BAŞLADI Futbolu bıraktıktan sonra Abdullah Avcı'nın ekibinde A Milli Takım'da görev yapmaya başlayan genç çalıştırıcı, 2013'te Elazığspor'un başına geçti ve ateşten gömleği de giydi: Ligdeki ilk 10 maçında sadece 7 puan toplayabilen Elazığspor ile kalan maçlarda 10 galibiyet 4 beraberlik elde etse de bu performans Elazığ'ı kümede tutmaya yetmedi. 2014-15'te Gaziantepspor'un başına geçen Buruk, Muhammet Demir, Oğulcan Çağlayan gibi genç futbolcuların parlamasında pay sahibi oldu.

AKHİSARSPOR İLE TARİH YAZDI Sonraki durağı Sivasspor olan Buruk 104 gün sonra istifa ederken 1. Lig ekibi Göztepe ile anlaştıktan sonra sezonu tamamlamadan Akhisarspor'un başına geçti. 2016-17'de Akhisarspor ile 2.33 puan ortalaması tutturan Buruk, sonraki sezon ise Ege ekibiyle tarih yazdı. Ligi 11 galibiyetle tamamlayan Akhisarspor tarihinde ilk kez Türkiye Kupası'nı kazanma başarısını gösterdi. Buruk, Türkiye Kupası'nı hem futbolcu hem teknik direktör olarak kazanan dokuzuncu isim oldu.

HEDEFİ ŞAMPİYONLUK OLARAK BELİRLEDİ Akhisarspor'un ardından rotası Çaykur Rizespor olan Okan Buruk, henüz eylül ayında küme düşecek yorumları yapılan Karadeniz ekibinde mesaiye başladı. Ligin ilk yarısını tek galibiyetle son sırada tamamlayan Çaykur Rizespor, devre arası kampının ardından ise fırtına gibi bir geri dönüş yaptı. İkinci yarıya kazanarak başlayan Rizespor, ilk 9 maçında 7 galibiyet elde etti. Çıkışını sürdüremeyen Karadeniz ekibi yine de sezonu küme düşme korkusu yaşamadan 11. sırada tamamladı. Buruk, Mayıs 2019'da duygusal bir mesajla Rizespor'a veda etti. Beşiktaş'la anlaşan Abdullah Avcı'nın yerine Başakşehir'in başına geçen Buruk, "Yeni vizyon, aynı hedef" sloganıyla tanıtıldı. Son iki sezonda şampiyonluğu son iki haftada Galatasaray'a kaptıran Başakşehir, böylece ilk hedefinin şampiyonluk olduğunu vurguladı.

Buruk'un ilk İstanbul tecrübesi beklediğinden çok daha kötü başladı. Turuncu-lacivertliler beş haftada da kalesinde gol görürken Olympiakos'a gol atamadan elenilen Devler Ligi macerasını, Sivasspor ve Beşiktaş beraberlikleriyle Yeni Malatyaspor ve Fenerbahçe mağlubiyetleri izledi. Rizespor galibiyetiyle çıkışa geçen Başakşehir, Avrupa'da da yürüyüşüne başlarken Buruk ve öğrencileri devreyi Sivasspor'un 4 puan gerisinde ikinci sırada tamamladı. Ocak ayında değerlendirme yapan Buruk, "İlk defa şampiyonluğa oynayan bir takımda çalışıyorum. İlk defa şampiyonluk hayali kuruyorum. Bunun hırsını, isteğini, hayalini, birçok şeyi kendi içimde barındırıyorum" sözleriyle hedefini de özetledi.

BAŞAKŞEHİR'İ TÜRKİYE'NİN ALTINCI ŞAMPİYONU YAPTI Koronavirüs salgını nedeniyle lige verilen araya lider Trabzonspor ile aynı puanda giren Başakşehir, aradan iyi döndü ve 28. haftada ilk kez liderlik koltuğuna oturdu. Turuncu-lacivertliler ligin 31. haftasına en yakın rakibinin 4 puan önünde girerken Trabzonspor'un 33. haftada Konyaspor'a 4-3 yenilmesiyle Süper Lig tarihinin de altıncı şampiyonu oldu. Buruk, Türkiye Kupası'ndan sonra hem futbolcu hem de teknik direktör olarak Süper Lig'i kazanmanın da sevincini yaşadı. Devamındaki sezon beklentilerin altında kalan Başakşehir'den ayrılan Buruk, ailesindeki sağlık sorunları nedeniyle bir süre yurt dışında yaşadıktan sonra oğlundan iyi haber gelmesiyle birlikte Türkiye'ye dönüşün sinyallerini verdi.

14 YIL SONRA EN ZORLU SINAV Tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Galatasaray'da ikinci Dursun Özbek dönemi başlarken Özbek&Erden Timur&Metin Öztürk önderliğindeki yönetimin tercihi de Okan Buruk oldu. Mayıs sonunda İstanbul'a gelen Buruk'un mutluluğu adeta gözlerinden okunurken sarı-kırmızılı kulüp, başarılı çalıştırıcı ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Altyapısında uzun yıllar top koşturduğu, sayısız başarı elde ettiği yuvasına 14 yıl sonra teknik direktör olarak dönen Buruk'un en büyük sınavı böylece başladı. Sezonu 14. sırada tamamlayan bir takımı yeniden ayağa kaldıracaktı. İmza töreninde şampiyonluktan başka hedef olamayacağına vurgu yapan Buruk, kadroda değişim planladıklarını da açıkladı.

Galatasaray'a oğlu Ali Yiğit Buruk'un doğum gününde imza atan Buruk, en büyük mutluluğu çocuğunun yaşadığını vurgulayarak kolları da sıvadı. Sezon açılışını bir hafta erkene çeken Galatasaray sezonu açarken bazı oyuncuları kampta görmek istediğini dile getirdi ve Avusturya'ya iki etaplı kamp çalışmaları başladı. Sarı-kırmızılılar, bu süreçte önemli oyuncularıyla yollarını ayırdı. Marcao, Sevilla'nın yolunu tutarken Mustafa Muhammed, Olimpiu Morutan, Cicaldau başka takımlara kiralandı. Feghouli ve Babel'in sözleşmeleri yenilenmezken takıma Seferovic, Dubois, Oliveira, Midtsjö, Abdülkerim ve Kazımcan Karataş eklendi.

TRANSFERDE SONRADAN GAZA BASILDI Galatasaray'da ilerleyen günlerde transferde gaza basıldı, kesenin ağzı da açıldı. 13 futbolcu için 29 milyon Euro bonservis bedeli ödenirken Dries Mertens, Lucas Torreira, Mauro Icardi, Juan Mata gibi yıldızlar transfer edildi. Buruk'un kadro için yorumu ise "İnanılmaz bir değişim oldu. Geçen senenin etkilerini üstümüzden atmak istedik. Yaşadıklarımızı ve yaşayacaklarımızı hayal ettiğimde çok mutluyum ve motiveyim" oldu. Eylül başlarken Galatasaray'ın bazı yeni transferleri ise sahaya ilk kez çıkma fırsatı buldu. Sezon öncesi iki kamp yapan Buruk, yeni transferleri iki aydan fazladır çalışan futbolcularla aynı seviyeye getirmek zorundaydı. Başakşehir'deki gibi lige iyi başlayamayan Buruk için dönüm noktası Kayseri deplasmanı oldu...

DOKUZ MAÇIN ALTISINI DEPLASMANDA OYNADI Üretmekte zorlanan Galatasaray'ı ilk haftalarda sırtlayan isim Bafetimbi Gomis oldu. Antalyaspor ve Ümraniyespor mücadelelerinde son dakika golleri atan Fransız futbolcu tecrübesiyle sarı-kırmızılıları ligde tuttu. İlk 9 haftada sadece beş galibiyet alabilen Galatasaray'da Kayseri yenilgisi sonrasında Okan Buruk reçeteyi çıkardı. Üçüncü bölgedeki yerleşim ve orada kalma konusunda eksiklerine dikkat çeken Buruk, dokuz maçın altısını deplasmanda oynadıklarına da vurgu yaptı. Kayseri'de Icardi, Mata, Mertens'i aynı anda sahaya süren ve fiziksel zafiyetler veren Galatasaray'da ilk 11'de de değişim yaşandı.

İDEAL 11'İNİ GEÇ BULABİLDİ Alanyaspor mücadelesiyle birlikte orta saha merkezi Lucas Torreira ve Sergio Oliveira'dan oluşurken Rashica ve Kerem de ilk 11'e dahil oldu. Icardi'nin arkasındaki forma ise Mertens'e verildi. Galatasaray bu 11 ile daha mücadeleci bir takım olmayı başardı. Buruk, ideal 11'ini ligin ikinci ayında buldu. Galatasaray, Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettikten sonra Başakşehir'i 7-0 yenerek kritik bir zafere imza attı. 11. haftada sekizinci sırada bulunan sarı-kırmızılılar derbi zaferiyle beşinciliğe tırmanırken tarihi Başakşehir zaferiyle averajını da yukarıya çekti; Dünya Kupası arasına Fenerbahçe'nin 5 puan gerisinde girdi.

ICARDI VE OLIVEIRA SAKATLANDI Devre arası kampı için Antalya'nın yolunu tutan Galatasaray'a üst üste kötü haberler geldi. Mertens'in adalesinde zorlanma tespit edilirken sakatlanan Oliveira ise günde sekiz saatlik tedavi ile kendini lige yetiştirmeye çalıştı. Muslera'sız çıkılan İstanbulspor maçında kaleyi Okan Kocuk korudu, santrforda ise Icardi yerine Gomis görev yaptı. Fransız yıldız, zor zamanda bir kez daha görevini yaptı, 2 gol ile Galatasaray'ı galibiyete taşıdı. İstanbulspor'un ardından Sivasspor deplasmanında Barış Alper Yılmaz'ın son dakika golüyle 3 puana ulaşan Galatasaray devamında Ankaragücü'nü de zorlanmadan mağlup etmeyi başardı. Buruk için ikinci dönüm noktası Fenerbahçe deplasmanı oldu.

DERBİDE BARIŞ ALPER YILMAZ SÜRPRİZİ! Sakatlığını atlatan Icardi, Fenerbahçe derbisi için saklanırken Lucas Torreira'nın akraba kaybı sonrasında Uruguay'a gitmesi ve geç dönmesiyle birlikte derbi öncesinde Galatasaray cephesi 3 puan için çok umutlu değildi. Derbiye lider giden Galatasaray, ligin en golcü ve rakibini en fazla ofsayta düşüren rakibiyle karşılaşacaktı. Kadıköy'de Buruk'tan Barış Alper Yılmaz sürprizi geldi. Gomis'i kulübede bekleten başarılı çalıştırıcı, henüz tam hazır olmayan Icardi yerine genç futbolcuyu takımın en önünde görevlendirdi. 18 saatlik yoldan gelen Torreira'nın yerine de Berkan Kutlu görev yaptı.

KADIKÖY'DE 'USTALIK ESERİ' Rakibin topla oynamasını tercih eden Galatasaray, baskı merkeziyle rakibi istediği şekilde yönlendirirken sahayı da ikiye böldü. Buruk, Barış, Mertens, Kerem, Rashica ve Oliveira beşli hat olurken geride de bir beşli hat oluşturarak orta sahayı boşalttı; Fenerbahçe'nin öne kurulu savunmasını koşularla cezalandırmayı amaçladı. Sarı-kırmızılıların hareketli hücum hattı Fenerbahçe'yi zorlarken orta sahadaki baskıdan kaçarak rakibine neredeyse pozisyon bile vermedi. Oyuna 75'te giren Icardi bir gol bir asistle yıldızlaşırken Okan Buruk da bir kırılma maçından daha başarıyla kalktı. O gün 'Galatasaray'ın teknik direktörü oldu' yorumları yapıldı. Buruk, Jorge Jesus'un ofsayt tuzağını delmekle kalmamış, rakibini paralize etmişti.

14 MAÇ İLE TARİHE GEÇTİ Derbiden sonra da galibiyet serisine devam eden Galatasaray için yeni bir sınav da şubatla birlikte geldi. Deprem felaketi nedeniyle lige verilen aradan, BAY geçeceği hafta nedeniyle daha geç dönecek olan Galatasaray, üçüncü kez 'lige başlıyor'du. Üst üste 12 maç kazanmış bir takım bir kez daha uzun süreli ara veriyor ve maç temposunun dışında saha içi ezberlerini de nispeten unutuyordu. Kasımpaşa maçında yeni transfer Zaniolo galibiyeti getirirken Galatasaray, üst üste 14 maç kazanarak lig tarihinin en uzun galibiyet serisini elde etti. Okan Buruk, sarı-kırmızılı formayla tarihe geçti.

DEĞİŞİKLİKLER YİNE SORGULANDI Kasımpaşa'dan sonra Konyaspor deplasmanında 1-1'den sonra dört oyuncu birden değiştiren ve orta sahayı boşaltan sarı-kırmızılılar rakibine 2-1 mağlup olurken Okan Buruk da bir kez daha özeleştiri yaptı. Konyaspor mağlubiyetinin ardından üst üste üç galibiyet alan Galatasaray, 3-3'lük Fatih Karagümrük beraberliğiyle bir kez daha sallanırken son yıllarda kazanamadığı Dolmabahçe'ye gitti. 1-0 öne geçen sarı-kırmızılılar, rakibin skoru dengelemesinin ardından oyun kontrolünü verirken Buruk için bu kez değişikliklerin geç yapıldığı eleştirileri geldi. Beşiktaş'a mağlup olan Galatasaray'ın imdadına ise Giresunspor yetişti. Fenerbahçe zorlu deplasmanda 2 puan bırakmıştı.

Beşiktaş mağlubiyetinin ardından yine bir reçete çizen Buruk, 11'de ufak değişiklikler ve rakibe göre oyun anlayışıyla önce Başakşehir ardından İstanbulspor ve nihayet Sivasspor'u mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu üç maçta rakiplerine toplamda 0.59'luk gol beklentisi imkanı tanırken Okan Buruk, alıştırdığı Galatasaray'ı geri getirmişti. Sarı-kırmızılılardaki ilk dönemi MKE Ankaragücü maçında olaylı şekilde son bulan Okan Buruk, Galatasaray Teknik Direktörü olarak ilk şampiyonluğunu da MKE Ankaragücü deplasmanında yaşadı.

"BEN DERSİMİ ALDIM" Süper Lig'de son yıllarda şampiyon olan teknik direktörün gelecek sezon aynı başarıyı sergileyemedikleri ve görevlerinden erken ayrıldıkları görüldü. Bu soruya haftalar önce yanıt veren Buruk, "Ben gerekli dersleri aldım. İnşallah şampiyon olursak ne yapıp yapmayacağımı biliyorum" ifadeleriyle esprili bir yaklaşım sergiledi.