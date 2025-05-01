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        Haberler Kültür-Sanat Müzik MİNA ve SERRA konseri Zorlu PSM'de

        MİNA ve SERRA konseri Zorlu PSM'de

        City Sounds: Oh No!, house ve indie dance'ten minimal ve disco'ya uzanan eklektik parça seçkisiyle, 2 Mayıs'ta Zorlu PSM Vestel Amfi'de müzikseverlerle buluşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.05.2025 - 15:12 Güncelleme: 01.05.2025 - 15:12
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        MİNA ve SERRA konseri Zorlu PSM'de
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        Zorlu PSM, bu yaz da Vestel Amfi’de açık hava konserleri, çocuklar için etkinlikler, DJ performansları, film gösterimleri ve spor müsabakalarıyla sanatseverleri ağırlıyor. Meksika, Amerika, Hindistan ve Kore gibi dünya mutfaklarından özenle seçilmiş sokak lezzetlerini müzikle buluşturan "Bites & Beats" farklı bir deneyim sunarken, başarılı müzisyenler ve DJ’leri sahnesinde toplayan yeni seri "City Sound" ise ritmi yükseltmeye hazırlanıyor. İşte Mayıs ayı programı

        CITY SOUNDS: OH NO! // 2 MAYIS // VESTEL AMFİ // 19.00

        2 Mayıs'ta City Sounds: Oh No!, Vestel Amfi’de sahne alıyor. "OH NO!"yu sadece DJ ismi olarak değil; aynı zamanda dinleyicilerde uyandırmak istediği tepki olarak gören Onur Uysal, house ve indie dance'ten minimal ve disco'ya uzanan eklektik parça seçkisiyle, Vestel Amfi'de yer alıyor.

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        CITY SOUNDS: TRIART // 3 MAYIS // VESTEL AMFİ // 19.00

        Vestel Amfi’de bu bahar çok yeni, çok iyi. 3 Mayıs’ta CITY SOUNDS serisinde TRIART sahne alıyor. Elektronik müziğin melodik ve atmosferik tonlarını bir araya getiren TRIART, müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatacak.

        CITY SOUNDS: MİNA ve SERRA // 14 MAYIS // VESTEL AMFİ // 19.00

        Müziğiklerinde en güçlü tınıları bir araya getiren ikili MİNA ve SERRA 14 Mayıs’ta CITY SOUNDS serisinde sahne alacak.

        CITY SOUNDS: MERTEFESI // 21 MAYIS // VESTEL AMFİ // 19.00

        Mertefesi, iş çıkış yorgunluğunu almak için Vestel Amfi'ye geliyor. 21 Mayıs’ta CITY SOUNDS: MERTEFESİ, akşamüstü keyifli bir molaya dönüştürmek isteyen herkesi davet ediyor.

        Etkinliklere giriş yapabilmeniz için zorlupsm.com’da bulunan ön kayıt formunu doldurmanız gerekiyor.

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        #Zorlu PSM
        #Vestel Amfi
        #konser
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