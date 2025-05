MİNA ve SERRA konseri Zorlu PSM'de

Zorlu PSM, bu yaz da Vestel Amfi’de açık hava konserleri, çocuklar için etkinlikler, DJ performansları, film gösterimleri ve spor müsabakalarıyla sanatseverleri ağırlıyor. Meksika, Amerika, Hindistan ve Kore gibi dünya mutfaklarından özenle seçilmiş sokak lezzetlerini müzikle buluşturan "Bites & Beats" farklı bir deneyim sunarken, başarılı müzisyenler ve DJ’leri sahnesinde toplayan yeni seri "City Sound" ise ritmi yükseltmeye hazırlanıyor. İşte Mayıs ayı programı

CITY SOUNDS: OH NO! // 2 MAYIS // VESTEL AMFİ // 19.00

2 Mayıs'ta City Sounds: Oh No!, Vestel Amfi’de sahne alıyor. "OH NO!"yu sadece DJ ismi olarak değil; aynı zamanda dinleyicilerde uyandırmak istediği tepki olarak gören Onur Uysal, house ve indie dance'ten minimal ve disco'ya uzanan eklektik parça seçkisiyle, Vestel Amfi'de yer alıyor.

CITY SOUNDS: TRIART // 3 MAYIS // VESTEL AMFİ // 19.00

Vestel Amfi’de bu bahar çok yeni, çok iyi. 3 Mayıs’ta CITY SOUNDS serisinde TRIART sahne alıyor. Elektronik müziğin melodik ve atmosferik tonlarını bir araya getiren TRIART, müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatacak.