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        Haberler Yemek Yapma Mini boyutta maksimum tat: Evde yapabileceğiniz mini çizburger tarifi!

        Mini boyutta maksimum tat: Evde yapabileceğiniz mini çizburger tarifi!

        Evde yapılan yiyeceklerin tadı her zaman özeldir, özellikle de klasik tariflerin mini versiyonlarıyla karşımıza çıktığında! Hem hazırlaması kolay, hem de lezzetiyle damağınızdan gitmeyecek olan bu mini çizburger tarifi minik boyutta maksimum tat vaat ediyor. İşte sizin için minik çizburger tarifi!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.03.2024 - 17:15 Güncelleme: 10.03.2024 - 17:15
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        Amerikan mutfağının evrensel hale gelmiş lezzeti olan çizburgerin, evde kolayca hazırlayabilecek, eğlenceli bir versiyonunu arıyorsanız mini çizgburgerler size göre! Bu küçük boyutlu atıştırmalıklar, aile sofralarında , pikniklerde veya sadece arkadaşlarınızla keyifli bir akşam yemeğinde servis edebileceğiniz mükemmel bir seçenek. İşte, tarifin detayları...

        2

        MİNİ ÇİZBURGER TARİFİ

        MALZEMELER (12 ADET İÇİN)

        900 gr kıyma

        1 çay kaşığı tuz

        2 çay kaşığı biber

        2 çay kaşığı sarımsak tozu

        Yarım beyaz soğan (doğranmış)

        6 dilim cheddar peyniri

        12 adet minik boyutta ekmek

        2 yemek kaşığı tereyağı (eritilmiş)

        1 yemek kaşığı susam

        3

        HAZIRLANIŞI

        Fırını önceden 175 derecede ısınmaya bırakın.

        Kıyma, tuz, karabiber ve sarımsak tozunu tek bir kapta bir araya getirin ve yoğurun.

        4

        Hazırladığınız kıymayı orta boyutta bir tepsiye tamamını kapsayacak şekilde yayın.

        Tepsiyi kaplayacak şekilde yaydığınız kıyma harcını 20 dakika boyunca önceden ısıttığınız fırında pişirmeye bırakın.

        5

        Doğradığınız soğanları biraz sıvı yağ ile soğanların rengi dönecek kadar kavurun.

        Pişen kıymanızın suyunu fotoğrafta belirtildiği şekilde tepsinizin kenarından boş bir kaba akıtın.

        6

        Ekmeklerinizi ortadan ikiye bölün ve alt yarısını pişirme tepsinize yerleştirin.

        Pişirdiğiniz kıymanızdan kare şeklinde köfteler çıkararak ekmeklerinizin üzerine önce köftelerinizi dizin.

        7

        Önceden hazırladığınız soğanları köftelerin üzerine eşit bir şekilde bölüştürün.

        Daha sonra cheddar peynirlerinizi de köftelerin üzerine yerleştirin ve ekmeklerin üst yarısını da kapatın.

        8

        Ekmeklerinizin üstünü eritilmiş tereyağı ile yağlayın ve üzerine susam serpin.

        20 dakika ya da ekmek altın rengine dönene, peynir eriyene kadar pişirin. Daha sonra dilimler halinde mini çizburgerlerinizi servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!

        Kaynak: Tasty

        Fotoğraf kaynak: YouTube

        Haberi Hazırlayan: Yağmur Polat
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