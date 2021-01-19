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Minibüs kaydı, canını hiçe saydı! Akılalmaz müdahale kamerada

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde, park halindeyken kayan minibüse durdurmaya çalışan sürücü ölümle burun burana geldi. Camlarını silmek için indiği minibüs aniden hareket edince şoför durdurmaya çalıştı. Ancak sürücü, canını hiçe sayıp hamle yaptığı sırada kayıp düşünce hızla ilerleyen minibüsün altında kaldı. Bir süre araçla birlikte sürüklenen sürücünün yaşadığı dehşet anları güvenlik kameralarına yansıdı

ÖLÜME DURDU! Son dakika: Minibüs kaydı, canını hiçe saydı
Minibüs kaydı, canını hiçe saydı
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DHA

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bir sürücü, camlarını silerken hareket eden aracını durdurmak isterken canından oluyordu. Sürücünün, ölümden döndüğü o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.


Kaza Arnavutköy Necip Fazıl Caddesi'nde dün meydana geldi. Park halindeki minibüs, sürücüsünün çıkarak ön camlarını sildiği sırada hareket etmeye başladı. Sürücü, durdurmak için hamle yaptığı sırada dengesini kaybederek düştü, aracın altında kaldı. Bir süre araçla birlikte sürüklenen sürücü, kendisini yana atarak kurtuldu. Vitesinin boşta kaldığı sanılan araç, önce cadde üzerindeki çöp konteynerine, ardından park halindeki bir araç ile inşaat malzemelerine çarparak durabildi.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Aracın altında bir kişinin sürüklendiğini gören mahalle sakinleri, durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücüye ilk müdahale olay yerine gelen ambulansta yapıldı ve adından Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Sürücünün aracın altında sürüklendiği anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

'800 METRE KENDİ KENDİNE GİTMİŞ'

Görgü tanıklarından Mustafa Doğan, "Aracın sürücüsü yukarıda camları siliyormuş. Arabanın vitesi boştaymış. Yaklaşık 800 metre kendi kendine gitmiş. Bir yere veya bir insana çarpmamış sadece bir çöp bidonuna çarpmış. Ben de oturuyordum. Ses geldi, baktığımda araba vurmuştu. Allahtan bu arabaya vurdu yoksa aşağıya doğru giderdi" dedi.

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