Gaziantep'te yaşayan 1,5 yaşındaki minik Hiranur, yaşadığı talihsizliklerin ardından zor günler geçiriyor. Yemek borusu olmaması nedeniyle ağızdan beslenen minik Hiranur, yutkunması halinde nefessiz kalma tehdidi ile karşı karşıya...

İHA'nın haberine göre; Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi 8 Şubat Mahallesi'nde oturan Yasin-Zehra Karaduman çifti ikinci çocukları Hiranur'un sağlık sorunları nedeniyle zor günler geçiriyor. Doğum esnasında anneye aşırı narkoz verildiği ve buna bağlı olarak Hiranur Karaduman'ın, oksijensiz kaldığı için beyin ve fonksiyonlarının gelişmediği iddia edildi.

Doğumun hemen ardından başına darbe alıp beyin kanaması geçiren Hiranur'a D ve B12 vitamin eksikliği nedeniyle hipotonik bebek sendromu, ve ağır beyin felci olarak da bilinen serebral palsi teşhisleri konulmuş. Yaşadığı acılar bununla da bitmeyen küçük kızın, iddiaya göre cerrahi bir hata sonucu yemek borusu delindi, ardından doktorlar küçük kızın yemek borusunu almak zorunda kaldı. Ağızdan beslenemeyecek duruma gelen küçük bebek, karın bölgesine midesine uzatılan hortum yardımıyla beslenebiliyor. Şırınga ile karından beslenebilen küçük kız, nefes borusunun tıkanma ihtimali nedeniyle yutkunmasına bile müsaade edilmiyor. Zaten güçlükle yutkunabilen Hiranur'un, hiç yutkunmaması gerekiyor.

SÜREKLİ AĞZI TEMİZLENİYOR

Sürekli tükürük salgılayan küçük kızın, bu tükürüğünde boğulmaması için sürekli ağzı aspirasyon cihazı ile temizleniyor. Küçük kızın Ağzı temizlenmemesi durumunda yutkunacağı tükürüğü nefes borusunu tıkayarak, ölümüne neden olabilir.

“KIZIMIN 4-5 AYRI RAHATSIZLIĞI VAR"

Küçük kızlarının sağlık sorunları nedeniyle yaklaşık 2 yıldır zor günler geçirdiklerini açıklayan Anne Zehra Karaduman, “Kızımın 4-5 ayrı rahatsızlığı var. İlk talihsizliği doğumdan hemen önce aşırı narkoz nedeniyle oksijensiz kalması sonucu yaşadık. Doğumdan hemen sonra da başına aldığı darbe sonucu 3. Gün beyin kanaması geçirdi. Sonrasında çeşitli rahatsızlıklar üst üste gelmeye başladı. Spastik özür durumu var, ağır serebral palsi hastası, hipotonik bebek teşhisi de var. Beyin hasarından dolayı göz sinirlerinde kuruma var. Gerekli tedavi yapılmazsa gözlerini kaybetme durumuyla da karşı karşıyayız. Sonrasında ise yutma bozukluğu çıktı. Bunu tedavi etmek için midesine peg takıldı. Hastanede ameliyatla ağızdan midesine hortum atılmak istenirken yemek borusunu yardılar ve ondan sonra yemek borusunu almak zorunda kaldılar. Şuan yemek borusu yok. Mideden hortum yardımıyla besleme yapıyoruz. Yemek borusu olmadığı için yutkunamıyor, o yüzden salgılanan tükürüğü aspirasyon ile sürekli temizlemek zorunda kalıyoruz. Çünkü bunu yapmazsak nefessiz kalma durumu ortaya çıkıyor” dedi.

"KIZIM İÇİN TEK ÇARENİN ANKARA'DA OLDUĞUNU SÖYLEDİLER"

Baba Yasin Karaduman ise, “Kızım için tek çarenin Ankara’da olduğunu söylediler. Tedavisi için Ankara’ya gitmemiz lazım. Ben işsizim, kızımın sağlık sorunlarını çözüm bulacak maddi gücüm yok” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ