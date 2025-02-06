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        Haberler Dünya Mirage savaş uçakları Ukrayna'da | Dış Haberler

        Fransız yapımı Mirage savaş uçakları Ukrayna'ya teslim edildi

        Rusya'ya karşı hava savunma ve saldırı kabiliyetini artırmaya çalışan Ukrayna'ya bir destek de Fransa'dan geldi. Fransız yapımı Mirage 2000 tipi savaş uçaklarının ilk bölümü, Ukrayna'ya teslim edildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.02.2025 - 18:42 Güncelleme: 06.02.2025 - 18:42
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        Mirage savaş uçakları Ukrayna'da
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        Rusya'ya karşı hava savunma ve saldırı kabiliyetlerini geliştirmeye çalışan Ukrayna'ya Fransa'dan olumlu bir haber geldi.

        Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından 2024 yılında sözü verilen Mirage 2000 tipi savaş uçaklarının, Ukrayna'ya teslim edildiğini duyurdu. Ukraynalı pilotların savaş uçağının kullanımı konusunda eğitimlerini tamamladığını belirten Lecornu, Mirage'ların ikinci bölümünün de gönderileceğinin işaretini verdi.

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise X hesabından yaptığı açıklamada uçakların Ukrayna'ya ulaştığını teyit ederken, Emmanuel Macron'a teşekkürlerini iletti.

        Zelenskiy ayrıca Hollanda tarafından sözü verilen F-16'ların da Ukrayna'ya teslim edildiğini ifade etti.

        *Haberin fotoğrafı Associated Press tarafından servis edilmiştir

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