Antalya'nın Manavgat ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
AA'da yer alan habere göre, akrabalar arasında miras paylaşımındaki anlaşmazlık nedeniyle kavga çıktı. Silah ve bıçak kullanılan kavgada 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Fikret Çelik (65), müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Kavgaya karıştıkları belirlenen 3 şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı.
Fotoğraflar: İHA
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