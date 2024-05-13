Mısır, Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı soykırım davasına müdahil olacak

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Mısır, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı soykırım davasına resmen müdahil olacağını açıkladı.

Mısır Dışişleri Bakanlığı 12 Mayıs'ta Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, “İsrail'in Gazze Şeridi'nde Filistinli sivillere yönelik saldırılarının şiddetinin ve kapsamının giderek genişlemesi nedeniyle bu adımın atıldığını” belirtti.

Açıklamada “Sivillerin doğrudan hedef alınması, Gazze Şeridi'ndeki altyapının tahrip edilmesi ve Filistinlilerin yerlerinden edilmeye zorlanması da dâhil olmak üzere Filistin halkına yönelik sistematik uygulamaların Gazze'de koşulları yaşanmaz kılan benzersiz bir insani krize yol açtığı” belirtildi.

Gazze'nin güneyindeki saldırılarını yoğunlaştıran İsrail, Refah'ın doğusunda on binlerce Filistinliye daha kenti terk etmelerini emretti. Bu hafta içinde 300 bin kişinin Refah'ı terk ettiği bildirildi.