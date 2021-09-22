Mısır, Hedasi Barajı konusunda kapsamlı bir anlaşma istiyor

AA

Sisi, Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulunda, video konferans yöntemiyle konuştu.

"Mısır, Etiyopya ve Sudan arasındaki 10 yıllık müzakerelerin sonucunu hepiniz biliyorsunuz" diyen Sisi, Etiyopya tarafını uzlaşmazlık, emri vaki tutumu dayatma, müzakere sürecini olumlu ele almama ve tek taraflı bir yöntem seçmekle suçladı.

"10 yılın sonucu tüm bölgenin güvenliğine ve istikrarına yaygın bir tehdit oluşturuyor" ifadelerini kullanan Sisi, Mısır'ın hala, mümkün olan en hızlı bir sürede, Etiyopya'daki Hedasi Barajı'nın dolumu ve çalıştırılmasına ilişkin bağlayıcı, kapsamlı bir hukuki anlaşmaya ulaşılması düşüncesine bağlı olduğunu vurguladı.

Sisi, konuşmasında, Filistin konusuna ilişkin, "Orta Doğu'da sorunun kapsamlı, daim ve adil bir çözüm bulunmadığı sürece istikrara imkan olmadığı" değerlendirmesinde bulundu.