Mit mi gerçek mi: Gerçekten uyurken örümcek yutuyor olabilir miyiz?

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BU SÖYLENTİ NE ZAMAN BAŞLADI?

Bu söylenti 1993 yılında bir bilgisayar dergisi yazarı olan Lisa Holst tarafından başlatıldı. Yazısı, insanların internette okudukları bilgileri gerçek olarak ne kadar kolaylıkla kabul ettikleriyle ilgiliydi. Holst, sözde "gerçekler" listesini hazırladı; bunlardan birisi, ortalama bir insanın yılda sekize kadar örümcek yuttuğu iddiasıydı. O zamandan beri bu söylem, internette en çok yayılan efsanelerden biri haline geldi.

Kaynak: BBC, Britannica, Sleep Foundation.