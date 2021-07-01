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Makine Kimya Endüstrisi Kurumu’nun (MKEK) anonim şirket olmasını düzenleyen kanun teklifi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Türk Metal Sendikası Yönetim Kurulu yazılı açıklamada, sendikanın, kurulduğu 1963 yılından bugüne, Makine Kimya Endüstrisi Kurumu’nda örgütlü olduğu, burada çalışan 2510 işçinin sendika üyesi olduğu vurgulandı. MKEK’nin aynı zamanda Türk Metal Sendikası’nın kurulduğu ve geliştiği işyeri olduğu kaydedilen açıklamada, şöyle denildi:

“Sendikamız daha önceki yıllarda, MKEK’da yapılmak istenen bazı özelleştirme girişimlerine karşı çıkmış, özellikle Milli Piyade Tüfeği’nin (MPT) üretiminin özel sektöre verilmesi girişimine karşı eylemler yapmış, siyasiler nezdinde girişimlerde bulunmuş ve savunma sanayiimiz için büyük önem taşıyan bu üretimin MKEK’da kalmasını sağlamıştır. Sendikamız daha önce aynı tavrını Hurda Fabrikası’nın özelleştirilmesi girişimine karşı da göstermiştir.

“SENDİKAMIZ MKEK’NİN KAMUNUN ELİNDEN ÇIKARTILMASINA KARŞIDIR”

Türk Metal geçmişte olduğu gibi bugün de, MKEK’nin özelleştirilmesi, fona devredilmesi ya da buna benzer girişimlerle kamunun elinden çıkarılmasına kesin olarak karşıdır ve karşı olmaya devam edecektir.

MKEK’nin anonim şirkete dönüştürülmesi hakkındaki yasal düzenleme, ilk gündeme geldiği günden bu yana, Sendikamız konunun hassasiyeti nedeniyle girişimlerini etkili bir şekilde sürdürmüştür. Bu amaçla Genel Başkanımız Pevrul Kavlak, başta Cumhurbaşkanımız, Milli Savunma ve İçişleri bakanlarımız ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanımızla görüşmeler yapmış, durumun işçiler açısından önemini anlatmış, hazırlanan kanun teklifinde sakıncalı gördüğümüz noktaları, çözümlerini de önererek kendilerine aktarmıştır. TBMM Milli Savunma Komisyondaki görüşmelere ise Genel Başkan Yardımcımız Halil Faki Erdal başkanlığında bir heyet katılarak sendikamızın görüşlerini ve önerilerini dile getirmiştir.

“MKEK’NİN HAZİNE’DE KALMASI SAĞLANMIŞTIR”

Sonuç olarak; Sendikamızın girişimleri sonucunda, kanun teklifinde “Şirket, şirketin hisseleri ve bağlı ortaklıkları; satış, kiralama, işletme hakkının devri ve/veya sair başka tasarruflar yoluyla yerli veya yabancı özel hukuk gerçek ve tüzel kişilerine devre konu edilemez” hükmü konulmuş ve kanun teklifi TBMM Komisyonundan bu haliyle geçmiştir. Böylece MKEK’nin Hazine’de kalması ve Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı bir kamu işyeri olması sağlanmıştır.

“İŞÇİLERİN ÖZLÜK HAKLARI GÜVENCE ALTINA ALINMIŞTIR”

Sendikamızın girişimleriyle ayrıca, MKEK’da çalışan üyelerimizin iş güvenceleri, hak ve özgürlükleri korunmuş, tüm kıdem ve özlük hakları yeni bir sözleşme imzalamaya gerek kalmadan yürürlükteki yasalar ve toplu iş sözleşmesi çerçevesinde “kamu işçisi” olarak güvence altına alınmıştır.

Yine girişimlerimiz sonucunda, MKEK’nin herhangi bir işkolu değişikliğine konu olmaması sağlanarak, 1963 yılından bu yana örgütlü olduğumuz Kurumda Türk Metal’in örgütlülüğünün devamı sağlanmıştır. Bu sayede Kurumda sendikamızın varlığının yanı sıra sendikal hak ve özgürlükler de korunmuş, üyelerimiz toplu iş sözleşmesi düzeni kapsamında kalmıştır. Böylece, Kurumda çalışan işçilerin belirli süreli sözleşmelerle çalıştırılmasının önüne geçilmiştir.

Ayrıca Kurumdan emekli olan vasıflı üyelerimiz, istenildiği takdirde emeklilik sonrasında da Kurumda çalışmaya devam edebileceklerdir.

KOMİSYON ÜYELERİNE TEŞEKKÜR

Sonuç olarak söylemek isteriz ki, Sendikamız Cumhuriyetimizin köklü bir kurumu olan, ülkemiz savunma sanayiinin göz bebeği MKEK’nin kamu kuruluşu niteliğinin korunması ve Kurumda çalışan üyelerimizin hak ve çıkarlarına halel gelmemesi için elinden gelen çabayı göstermiştir. Eylemi, alanlara çıkmayı, direnmeyi işçi sınıfı için meşru bir hak olarak gören Türk Metal, buna gerek kalmadan bu önemli sorunu masada müzakereyle çözme başarısını göstermiştir. Sendikamız, bu süreçte taleplerimizi dikkate alan, istediğimiz düzenlemeleri yerine getiren iktidardan muhalefete tüm Milli Savunma Komisyonu üyelerine teşekkür etmektedir. MKEK emekçilerinin en büyük güvencesi, Türk Metal’dir.”