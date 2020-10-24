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Mobil’in otomotiv endüstrisi için geliştirdiği sentetik motor yağı ürünü Mobil 1 ESP 5W-30, son olarak Peugeot, Citroen, DS, Opel markalarına sahip PSA Grubu’nun motorlarındaki dolum yağlarına yönelik “PSA 2297” onayını almaya hak kazandı.

Böylece, aralarında Türkiye’nin de yer aldığı sıcak iklim kuşağı pazarlarında satılan sıfır veya 7 yaşına kadar olan PSA Grubu araçlarında artık Mobil 1 ESP 5W-30 yağları üreticiden onaylı bir şekilde kullanılabilecek.

Konuyla ilgili bilgiler veren Mobil Oil Türk A.Ş. Genel Müdürü Münci Bilgiç, "Yeni motor teknolojilerinin madeni yağlardan beklentisi artıyor. Emisyon ömrü, yakıt verimliliği, dayanıklılık ve performans gibi hassasiyetler öne çıkan ilk beklentiler arasında. Mobil 1 ESP 5W-30 ise tüm bu özelliklerin ötesinde bir performans sergileyerek aldığı onayları genişletiyor. PSA Grubu’ndan alınan onay da bunun bir göstergesi. Öyle ki, “PSA 2297” üreticinin çok önem verdiği bir onay. Çünkü, Türkiye gibi dört mevsimin aynı anda yaşandığı coğrafyalarda yağlama çözümleri kritik önem taşıyor. Mobil 1 ürünleri de, deniz seviyesindeki çok yüksek sıcaklıklardan yüksek rakımlı dağlardaki soğuk koşullara kadar her türlü şartlara uyum sağlıyor ve motorun performansla koruyabiliyor” ifadelerini kullandı.