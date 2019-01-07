Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Yönetim Kurulu Başkanı da olan Güleç, ihracat odaklı sürdürülebilir büyüme stratejisiyle geçen yıl rekor kırdıklarını belirterek, yıl başlarken 2018 ihracat hedeflerinin 3 milyar dolar olduğunu hatırlattı.

Ancak geçen yıl ihracatlarını 2017'ye göre yüzde 14 büyümeyle 3 milyar 135 milyon dolara yükselttiklerini vurgulayan Güleç, "Cari fazla veren sektörümüz, ciddi bir yerlilik oranıyla ihracatını artırmayı sürdürüyor. 177 ülkeye mobilya ihraç ederek ülkemize önemli bir döviz girdisi sağlıyoruz." diye konuştu.

Güleç, geçen yıl 2 milyar 757 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiklerini anımsatarak, bu yıl önemli bir artış sağladıklarını bildirdi.

Türkiye'nin genel ihracatının yıl genelinde yüzde 7,1 arttığını dile getiren Güleç, mobilyada söz konusu oranın yüzde 14 olduğunu, ortalamanın iki katı yüksek performans gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Güleç, mobilya ihracatında başı çeken ülkelerin, Irak, Suudi Arabistan, Libya, İsrail, Almanya, Katar, Birleşik Krallık, Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa, ve Birleşik Devletler olarak sıralandığı bilgisini verdi.

Bu yıl KDV indiriminin sürmesiyle iç pazardaki canlılık sayesinde ihracatta daha aktif olacaklarını dile getiren Güleç, "2019'da mobilyada ihracat hedefimiz yüzde 20'ye yakın artışla 3 milyar 750 milyon dolara ulaşmak. Ayrıca 5 milyar doları aşan mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatındaki hedefimiz ise 6 milyar dolar." diye konuştu.

"MOBİLYA, KAĞIT VE ORMAN ÜRÜNLERİ İHRACATI 5 MİLYAR DOLARI AŞTI"

Güleç, mobilya, kağıt ve orman ürünlerinde yıl başlarken hedefin 5 milyar dolar olduğunu, 2018'de bu hedefi aşarak 5 milyar 15 milyon dolar ihracata ulaştıklarını belirterek, "Bu rakamlar, önümüzdeki 5 yıl içinde Türkiye'yi dünyanın ilk 10 ihracatçı ülkesi içinde görmek için elimizi taşın altına koyduğumuzun kanıtıdır." dedi.

Türkiye'nin 2018'de mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatında yüzde 12,8 büyüme gerçekleştirdiğini dile getiren Güleç, İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği'nin ise yüzde 15,9 büyüme hızını yakalayarak rekor kırdığını bildirdi.

Güleç, "Sektörümüzü tüm paydaşlarıyla büyütmek için spesifik projeleri hayata geçiriyoruz. Çünkü hedefimiz çok net; Türkiye'nin 2023 vizyonu doğrultusunda sektörümüzle birlikte ülke ekonomisinin büyüdüğünü görmek.” diye konuştu.

Öte yandan ihracatla büyüme hedefi doğrultusunda fuarların ve ticaret heyetlerinin etkin rol oynadığını dile getiren Güleç, bunun için dünyanın farklı noktalarındaki fuarlara Türk heyetlerini götürdüklerini söyledi.

Güleç, mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatında ilk 10 sırayı Irak, Birleşik Krallık, İran, İsrail, Suudi Arabistan, Libya, Almanya, Gürcistan, Yunanistan ve Azerbaycan-Nahçivan'ın aldığını sözlerine ekledi.

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