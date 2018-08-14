Türkiye’nin önde gelen sivil toplum kuruluşlarından Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD), Türkiye ekonomisinin hassas bir sınav verdiği bu dönemde sektör mensuplarının özveri ve milli birlik inancı içerisinde çalışmalarına devam ettiğini belirtti. Konuyla ilgili konuşan MOBİSAD Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, “Türkiye pazarında 2017 yılı verilerine göre iletişim teknolojileri alanındaki donanım pazarı büyüklüğünün yaklaşık 7 milyar dolar civarında olduğunu söyleyebiliriz. Dışa bağımlılığı en aza indirmenin fazlasıyla önemini hissettiğimiz bugünlerde biz de yerli ve milli markalar ile istişare toplantılarımızı gerçekleştirdik. Gerek teknoloji açısından, gerekse kaynaklarımızın ülkemizde değerlendirilmesi açısından büyük önem taşıdığı, istihdam oranına olumlu etkisi olacağını ve bu yönelmenin hızla desteklenerek sonuca gidilmesi gerektiğini düşünüyoruz” dedi.



“YERLİ ÜRETİMİMİZİN YÜZDE 40 SEVİYELERİNE ÇIKACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"



Turnacı, “Yerli markalarımız ve üreticilerimiz ile gerçekleştirdiğimiz toplantılar neticesinde öncelikle firmalarımızın hizmet etme ve başarılı olma konusundaki enerjisini net bir şekilde hissetmiş bulunmaktayız. Bu çerçevede çözüm önerilerimizi paylaşmak üzere, Bakanlıklarımız ve Bilgi Teknolojileri Kurumumuz ile istişarelerimiz devam ediyor. Gerekli çalışmalar ve sektörel düzenlemeler yapıldığı taktirde ilk başta yerli üretimimizin yüzde 40 seviyelerine rahatlıkla çıkacağını düşünüyoruz” diye konuştu.

MOBİSAD olarak sektördeki bütün markalara eşit mesafede olduklarının altını çizen Turnacı, “Her sivil toplum kuruluşu gibi önceliğimiz ve sorumluluğumuz ülkemize hizmet edip memleketimizin menfaati doğrultusunda hareket etmektir. Mevcut pazarımızda yerli markaların payını arttırmak için ilgili kurumlarla birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Sektörümüzde bu bilgi birikime sahip birçok firma mevcuttur. Çok net söyleyebiliriz ki, bizim sektörümüzde birçok babayiğit vardır ve tüm imkanları ile ülkemize hizmet etmeye hazırdır” şeklinde konuştu.

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