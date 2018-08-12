Liverpool, İngiltere Premier Ligi'nde 2018-19 sezonunun açılış maçında Manuel Pellegrini yönetimindeki West Ham United'ı konuk ediyor. Jürgen Klopp'un öğrencileri, ilk 15 dakikada tutuk başlasa da sonrasında oyunu domine etti ve ilk 45 dakikayı 2-0'lık üstünlükle tamamladı. Liverpool'un golleri Mohamed Salah ve Sadio Mane'den geldi. Mane, Liverpool'a transfer olduğundan bu yana sezon açılışlarında üst üste üçüncü sezonu da boş geçmedi ve Arsenal ile Watford'dan sonra West Ham United ağlarını da sarstı. Mısırlı yıldız Mohamed Salah ise geçen sezon kaldığı yerden devam etti.



Geçen sezon Liverpool formasıyla ligde 32 gol atan ve 38 hafta süren İngiltere Premier Lig sezonunda en fazla gol atan oyuncu olan Salah, üç kez ayın futbolcusu seçildikten sonra Profesyonel Futbolcular Birliği ve Futbol Yazarları Birliği tarafından da Premier Lig'de yılın futbolcusu seçilmişti.

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