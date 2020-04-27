Koronavirüs salgını nedeniyle İngiltere hükümetinin aldığı kararlara Everton’un yıldız Moise Kean uymadı... Daily Star'ın haberine göre; 20 yaşındaki İtalyan oyuncu, kurallara uymadı ve evinde hafta başı çılgın bir parti verdi. Bu anları sosyal medya hesabından paylaşan Kean, altına 'karantina temizliği' yorumunu da yaptı. Kean'in bu videoları büyük tepki çekti.

Kean'in kendi evinde çekilen videolar nedeniyle bir açıklama yayınlayan Everton "Bir A Takım oyuncumuzun bu dönemdeki krize rağmen hükümetin belirlediği kararlara uymadığını görmemiz kulüp olarak bizi dehşete düşürdü. Oyuncumuzun bu kabul edilemez davranışından dolayı büyük bir hayal kırıklığı yaşıyoruz. Everton Kulübü, bütün oyuncular ve teknik ekibe çeşitli iletişim yollarıyla ulaşarak hükümetin belirlediği düzenlemelere uymanın ne kadar önemli olduğunu vurgulamıştır. Ulusal Sağlık Servisi'ndeki insanlara ve onların fedakarlıklarına büyük saygı duyuyoruz. Bu saygıyı onlara göstermenin en iyi yolu onları korumak için her şeyi yapmaktır" ifadelerini kullandı.

Ada basını haberin içeriğinde devletin uyguladığı kuralları çiğneyen İtalyan oyuncunun kulüp tarafından ağır bir şekilde cezalandırılacağını vurguladı. Geleceğin en büyük yıldızları arasında gösterilen Moise Kean, geçtiğimiz yaz 32 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Juventus'tan Everton'a transfer olmuştu.