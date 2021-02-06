"Bizim adımıza yazık oldu"

Galatasaray, Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olurken yeni transfer Mostafa Mohamed bu maçı da boş geçmedi. Sarı-kırmızılıların devre arası transfer döneminin son günlerinde renklerine bağladığı Mısırlı golcü, Başakşehir maçının ardından Fenerbahçe ağlarını da sarsarak iki maçta iki gol atmış oldu.

Mücadelenin 53. dakikasında Emre Kılınç'ın pasında ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Mostafa Mohamed yerden köşeye yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı. Mohamed ayrıca Fenerbahçe-Galatasaray derbilerinde gol atan ilk Mısırlı futbolcu oldu.