Akaryakıt fiyatları, döviz kurundaki hareketlilik ve brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma nedeniyle sürekli değişiyor. Bu nedenle LPG, benzin ve motorine uygulanan indirim veya zamlar araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Petrol fiyatlarındaki dalgalanma sonrası akaryakıt ürünlerinden motorine indirim geldi. Peki, motorine ne kadar zam geldi, litre fiyatı kaç TL oldu? İşte 22 Ekim 2025 güncel LPG, benzin ve motorin (mazot) fiyatları...