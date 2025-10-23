Motorine indirim geldi! İşte 22 Ekim 2025 güncel LPG, benzin ve motorin fiyatları
Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve döviz kurundaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Akaryakıt ürünlerinden motorine ortalama 93 kuruş indirim geldi. Yeni fiyatlar gece yarısından itibaren tabelaya yansıdı. İndirim sonrası güncel akaryakıt fiyatları araç sahipleri tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, motorin litre fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? İşte 22 Ekim 2025 güncel LPG, benzin ve motorin fiyatları...
Akaryakıt fiyatları, döviz kurundaki hareketlilik ve brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma nedeniyle sürekli değişiyor. Bu nedenle LPG, benzin ve motorine uygulanan indirim veya zamlar araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Petrol fiyatlarındaki dalgalanma sonrası akaryakıt ürünlerinden motorine indirim geldi. Peki, motorine ne kadar zam geldi, litre fiyatı kaç TL oldu? İşte 22 Ekim 2025 güncel LPG, benzin ve motorin (mazot) fiyatları...
MOTORİNE İNDİRİM GELDİ
Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarına indirim veya zam olarak yansımaya devam ediyor.
Motorinin litre fiyatına ortalama 93 kuruş indirim geldi. Yeni fiyatlar 22 Ekim 2025 Çarşamba günü itibarıyla tabelalara yansıdı.
LPG VE BENZİNE ZAM VEYA İNDİRİM GELECEK Mİ?
LPG ve benzin fiyatları için şu an bir değişiklik öngörülmüyor.
22 EKİM 2025 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul (Avrupa Yakası)
Benzin litre fiyatı: 52.26 TL
Motorin litre fiyatı: 52.35 TL
LPG litre fiyatı: 27.71 TL
İstanbul (Anadolu Yakası)
Benzin litre fiyatı: 52.08 TL
Motorin litre fiyatı: 52.20 TL
LPG litre fiyatı: 27.08 TL
Ankara
Benzin litre fiyatı: 53.08 TL
Motorin litre fiyatı: 53.36 TL
LPG litre fiyatı: 27.60 TL
İzmir
Benzin litre fiyatı: 53.42 TL
Motorin litre fiyatı: 53.70 TL
LPG litre fiyatı: 27.53 TL
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.