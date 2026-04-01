Motorine zam geldi! Motorine ne kadar zam geldl? 1 Nisan güncel akaryakıt fiyatları listesi
Akaryakıt piyasasında yeni bir fiyat artışı beklentisi gündemde. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre özellikle motorin grubunda zam ihtimali güçlenirken, artışın miktarı ve yürürlüğe gireceği tarih konusunda nihai kararın yetkili merciler tarafından verileceği ifade ediliyor. 1 Nisan 2026 itibarıyla benzin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik öngörülmüyor. Peki, Motorine zam mı geldi, ne zaman gelecek? İşte İzmir, İstanbul, Ankara 1 Nisan güncel benzin, motorin, akaryakıt fiyatları listesi...
Küresel gelişmelerin etkisiyle akaryakıt fiyatlarında dalgalı seyir sürerken, gözler motorin grubuna çevrildi. ABD-İsrail-İran hattındaki gerilim ve petrol piyasasındaki oynaklık fiyatları doğrudan etkilerken, güncel akaryakıt fiyatları ise şehir bazında farklılık göstermeye devam ediyor. İşte akaryakıt fiyatlarında son durum...
MOTORİNE ZAM!
Motorine 2 lira 52 kuruş zam geldi.
MOTORİN ZAMMI NE ZAMANDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK?
Akaryakıt sektörü kaynaklarından alınan bilgiye göre motorin zammı, 1 Nisan 2026 Çarşamba gününden itibaren geçerli olacak.
MOTORİN NE KADAR OLACAK?
Motorin fiyatlarının yeni zamla birlikte İstanbul'da 77,39 lira, Ankara'da 78,52 lira, İzmir'de 78,79 lira, Doğu illerinde 80,24 liraya yükseldi.
İSTANBUL AVRUPA YAKASI BENZİN FİYATLARI
Benzin: 62.52 TL/LT
Motorin: 77.44 TL/LT
LPG: 30.49 TL/LT
İSTANBUL ANADOLU YAKASI BENZİN FİYATLARI
Benzin: 62.38 TL/LT
Motorin: 77.29 TL/LT
LPG: 29.89 TL/LT