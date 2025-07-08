Mourinho’nun ekibi belli oldu!

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho’nun 2025-26 sezonunda görev yapacak yeni yardımcıları belli oldu. Sarı-lacivertli kulüpte Mourinho’nun ekibine katılan isimler Antonio Dias, Joao Tralhao ve Pedro Machado oldu.

Geçen sezonun sonunda Mourinho, Süper Lig'de Konyaspor maçı sonrası katıldığı basın toplantısında kadrosunda bazı ayrılıkların olacağını bildirmişti.

Fenerbahçe’de yeni sezonun planlamaları devam ederken Mourinho'nun ekibinden Salvatore Foti, Giovanni Cerra ve Luca Fatiga ile yollar ayrıldı.

Portekizli teknik adamın uzun süredir birlikte çalıştığı kondisyoner Antonio Dias yeniden Mourinho’nun ekibine dahil olurken, Joao Tralhao ve Pedro Machado da teknik heyete katıldı ve sezonun bugünkü ilk antrenmanında yer aldı.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe’de teknik kadro yapılanması bu isimlerle birlikte şekillenmiş oldu.