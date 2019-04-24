Şans Topu sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen Şans Topu çekilişi her hafta Çarşamba günleri saat 21.15'te yapılıyor. Şans Topu çekiliş www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlanıyor. Yaklaşık 15 - 20 dakika içerisinde ikramiye bilgileri ile birlikte Şans Topu çekiliş sonuçları MPİ'nin resmi sitesinde ilan ediliyor. İşte, MPİ 24 Nisan Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı...

MPİ 24 NİSAN ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI: 6 - 9 - 13 - 22 - 29 + 8

ŞANS TOPU NEDİR?

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1),(5),(4+1),(4),(3+1),(3),(2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

Çekiliş sonrası ikramiye kazananlar;

(1+1),(2+1),(3),(3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.

ŞANS TOPU SONUÇLARI 17 NİSAN: 10 - 18 - 22 - 28 - 31 + 3

Şans Topu oyununun 931'inci hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 3 kişi, 222 bin 870 lira 15'er kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 25 kişi 2 bin 674 lira 60'ar kuruş, 4 artı 1 bilen 210 kişi 318 lira 80'er kuruş, 4 bilen 3 bin 32 kişi 29 lira 45'er kuruş, 3 artı 1 bilen 5 bin 783 kişi 19 lira 60'ar kuruş, 3 bilen 81 bin 686 kişi 3 lira 80'er kuruş, 2 artı 1 bilen 54 bin 86 kişi 5 lira 90'ar kuruş ve 1 artı 1 bilen 172 bin 210 kişi 3 lira 45'er kuruş ikramiye alacak.

Büyük ikramiye isabet eden kuponların, Ankara'nın Sincan ve Etimesgut ile İstanbul'un Beykoz ilçelerinden yatırıldığı öğrenildi.

Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 2 milyon 228 bin 701 lira 35 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 888 bin 70 lira 42 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 495 bin 266 lira 96 kuruş aktarıldı.