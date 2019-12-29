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HaberlerDünya

MSB: İki fırkateyn Cezayir'e gidiyor

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada iki fırkateyn'in Oruç Reis anması için Cezayir limanına intikal edeceği bildirildi

Milli Savunma Bakanlığı
HABERTURK.COM

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, TCG Göksu ve TCG Gökova isimli fırkateynlerden oluşan Deniz Görev Grubu'nun Cezayir'e intikal ettiği duyuruldu.

Açıklamada iki fırkateynin Cezayir limanına yapacağı ziyaretin Oruç Reis anması için 7-10 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirileceği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"TCG GÖKSU ve TCG GÖKOVA fırkateynlerimizden oluşan Deniz Görev Grubu; İtalyan fırkateyni ITS ZEFFIRO ile geçiş eğitimini müteakip, NATO Deniz Muhafızı Harekatına yardımcı destek faaliyetleri icra ederek Cezayir Limanına intikal etmektedir.

TCG GÖKSU ve TCG GÖKOVA fırkateynlerimizin Büyük Türk Denizcisi Oruç Reis’in anılması maksadıyla 7-10 Ocak 2020 tarihleri arasında Cezayir Liman ziyareti yapılması planlanmaktadır."

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